Blokkláncalapú politikai pártot szervez a World of Tanks alkotója

Oroszországban jövőre parlamenti választást tartanak, és a Kremlben már zajlanak az előkészületek. A Vedomoszty októberben arról írt, hogy a 2021-es parlamenti választásokig a Kreml megpróbál új politikai projekteket beindítani és felfuttatni, és egy központilag irányított liberális párt lehet az egyik ilyen.

Most Vjacseszlav Makarov, a World of Tanks online számítógépes játék társalkotója bejelentette, hogy a tervek szerint március 5-én létrehozza a Direkt Demokrácia Pártot, amit egy blokklánc-technológiára (blockchain) épülő appon keresztül szerveznének majd. (A blokklánc egy titkosítással hitelesített adatbázis, aminek a lényege, hogy egy rendszer minden tranzakcióját rögzíti egy elosztott és nyilvános főkönyvben. Ez egy olyan közösségi nyilvántartás, amivel kikerülhető egy sor hagyományos központi közvetítő szereplő. Mivel decentralizált, a tranzakciók gyorsabbak és egyszerűbbek, illetve az ügyletek átláthatóbbak. A blokkláncot nem csak kriptopénznél használják, de főleg onnan ismerhető, hogy a bitcoin, az ether és hasonló kriptovaluták ilyen technológián alapulnak.)

A World of Tanks különböző verzióival világszerte összesen több mint 200 millió felhasználó játszik. A Bloomberg 2016-ban a játékot tulajdonló Wargaming.Net értékét 1,5 milliárd dollárra becsülte. A cég Oroszországban és Fehéroroszországban katonai témájú, hazafias árnyalatú eseményeket is szponzorál, de támogatott amerikai és brit hadtörténeti múzeumokat is, illetve amerikai veteránszervezeteket. (Csapás a múltból: 2014-ben a Jobbik ifjúsági tagozata is reklámozott egy ilyen akciót.)

A Wargaming.Net Cipruson működik, az alapítója, Viktor Kiszlij és több partnere is fehérorosz állampolgár, Makarov, a World of Tanks termékigazgatója és vezető fejlesztője viszont orosz. A Kommerszantnak egy interjúban beszélt arról, hogy a Direkt Demokrácia Párt egy „technológiai eszköz” lesz, ami lehetővé teszi az embereknek a részvételt a politikában. A mozgalom tagjai a párton belül appon keresztül szavaznának.

Makarov 1 millió dollárt tervez költeni egy elektronikus platform létrehozására, és már az elején behívnák a pártba a vezető regionális informatikai vállalatok fejlesztőit. „Sok régióban az informatikai vállalatok a legnagyobb adófizetők, és jól ismerik a helyi kérdéseket is” – mondta. A párt előbb az idei önkormányzati választáson mérettetné meg magát, majd jövőre az Állami Dumába is megpróbálnának bejutni.

Az orosz elnöki hivatalból egy forrás a Bellnek azt mondta, hogy a Kreml áldását adta a projektre. Timofej Sevjakov veterán Kreml-párti politikai tanácsadó és Alekszej Pilko, az Eurázsiai Kommunikációs Központ igazgatója és a Yandex igazgatóhelyettese is csatlakozott a leendő párt szervező bizottságához.

Sevjakov 2000-ben beszállítóként segített létrehozni Kreml-párti weboldalakat, és együtt dolgozott a Kreml egyik főideológusával, Putyin közeli tanácsadójával, Vladiszlav Szurkovval, akiről a Kijevben született brit író és producer, Peter Pomerantsev azt mondta: „Egyet tapsol, és feltűnik egy új politikai párt. Még egyet tapsol, és létrehozza a Nashit, a Hitlerjugend orosz megfelelőjét, akiket utcai harcokra képeztek ki demokráciapárti tüntetők ellen, és akik a nem elég hazafias szerzők könyveit égetik a Vörös téren. Hetente egyszer találkozik a tévécsatornák vezetőivel a Kremlben, és utasítja őket, kit kell megtámadni és kit kell megvédeni, kit engednek be a stúdiókba, ki van kitiltva, és hogyan kell bemutatni az elnököt.”

Vlagyiszlav Szurkov 2012 februárjában az akkor éppen miniszterelnök Putyin helyetteseként. Szurkov Putyin hatalomra kerülése óta bizalmi pozícióban van, az elnöki hivatalon belül ő felel Oroszország a szomszédos államokból kiszakított szakadár területekkel kapcsolatos politikájáért. Fotó: Szergej Gunejev/RIA Novosti

A 2020-as megmérettetésről a Kommerszantnak nyilatkozó szakértők szerint már valószínűleg lecsúsztak – legalábbis ha hasonló bürokratikus akadályokat gördítenek eléjük, mint Alekszej Navalnij és pártja elé –, és ugyan az orosz közéletben eddig kevéssé jelent meg az információs technológia, a blokklánc körüli hype-ra épülő app nem fog segíteni a pártnak, aki abban bízik, hogy egy ilyen párt be tudja csatornázni a nagyvárosok tüntetésein részt vevő tanult, fiatal rétegeket, annak a reményei hiábavalók, a projekt kudarc lesz.

A Kreml nem most kezd ismerkedni a blokklánccal: a kormány évek óta biztatja az állami intézeteket arra, hogy kezdjék el megismerni a blokkláncban rejlő lehetőségeket, és dolgoznak azon, hogy 1-2 éven belül valamilyen kriptorubelt vezessenek be, ami alkalmas lehet a nyugati szankciók kikerülésére is. (The Bell, Kommerszant)