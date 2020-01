A vízügy simán hagyott volna többszáz halat kínok között elpusztulni Siófok kellős közepén, de aztán észbe kaptak

Jó minőségű, de annál sokkolóbb, hétfőn napközben készült képeket kaptunk olvasónktól, Balázstól Siófokról, amik azt mutatják be, milyen körülmények között folyik a Balaton új, leeresztő zsiliprendszerének építése.

“Leengedték ma a zsilipet a Sió csatornánál és többszáz hal haldoklik azóta az iszapban, egy részük már nem él és vannak akik még küzdenek kissebb pocsolyákban. Ez normális?”

- írta Balázs a fotói mellé.

A képeken jól látszik, hogy mi történt a mentetlen halakkal a Sió-csatorna zsilip alatti, városi, normális esetben felduzzasztott szakaszán. Mivel a területről anélkül eresztették le a vizet, hogy gondoskodtak volna a benne élő gerinces állatok mentéséről, az ott élő halak jelentős része nem úszott el lefelé, hanem vagy szárazra kjerült vagy megrekedt a meder sekély gödreiben, pár centis vízben.

A csapdába került halak egy része elpusztult, más részére lassú fulladás vagy megfagyás várt.



A leeresztés oka egyébként az volt, hogy nemrég megkezdődött a Balaton vizét leeresztő Sió-zsilip és a Sió-csatorna felújítása, nettó 14,5 milliárd forintból. A projekt gazdája az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a Közép-Dunántúli Vízügyi Főigazgatóság konzorciuma.



A siófoki duzzasztott csatornaszakasz vizét ezen építkezés egyik fázisa miatt kellett leengedni, ugyanis most kezdik meg a duzzasztott rész alsó végét alkotó kiliti műtárgy átépítését az alapozással. Csakhogy mint kiderült, a vízügyesek egyszerűen nem vették figyelembe, hogy ez nem egyszerű műszaki feladat, hanem az adott szakaszon élőlények is vannak, így nem foglalkoztak az állatok mentésével.



Ez ráadásul nem az első hasonló eset volt. Legutóbb 2019. őszén fordult elő, hogy a vízügy hirtelen, bármiféle értesítés és mentési terv nélkül nélkül leeresztette a siófoki városi szakasz vizét. Akkor sok hal pusztult el, mert az illetékesek a horgászok jelzéseire sem reagáltak időben, és amikor végül nyitottak a zsilipen, a víz már csak a dögöket tudta lesodorni.



A mostani sztori viszont hétfőn napközben szerencsés fordulatot vett. Mint azt Siklós Gabriellától, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivőjétől megtudtam, a siófoki horgászegyesület elnöke hétfőn napközben jelezte nekik, hogy halak kerültek szárazra vagy igen sekély vízbe, mire a vízügy néhány órán belül 20-30 centiméterrel megemelte ennek a résznek a vízszintjét, így az addig el nem pusztult halak megmenekültek. A helyzet így hétfő estére már stabilizálódott.



Kalauz Zoltán, a Siófoki Horgász Egyesület elnöke kérdésemre megerősítette, hogy pontosan így történt, így a kezelésükben lévő szakaszon rekedt halak túlnyomó része megmenekült, a pusztulás szerinte minimális volt.

Kalauz azt is elmesélte, hogy a halak egy része azért került a száraz részekre, mert az eresztést látva több helyi lakos is megpróbálta kihasználni a lehetőséget és ellopni a pocsolyákban csapdába esett halakat, ami orvhalászatnak számít. A rajtakapottak közül volt, aki elszórta a sekély vízból kiszedett zsákmányát. Maga Kalauz két rapsicot ért tetten, tudomása szerint volt, aki ellen a rendőrség is intézkedett. Az egyesületi elnököt érezhetően boldoggá tette, hogy a vízügy ezúttal gyorsan reagált a vészjelzésre és érdemi segítséget nyújtott.

A helyi horgászok bíznak abban, hogy ez az eset egy új korszak kezdetét jelenti és a korábbinál jobban együtt tudnak működni a vízügyesekkel.