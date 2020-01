Újabb 15 millió kínait vettek vesztegzár alá

Szédületes tempóban terjeszti ki az új típusú koronavírus okozta járvány miatt elrendelt vesztegzár területét a kínai vezetés. A New York Times legfrissebb jelentése szerint pénteken már összesen 13 városban rendeltek el vesztegzárat, ezeket se közúton, se vasúton, se repülővel nem hagyhatják el az ott lakók.

Így összességében már 35 millió, javarészt a járvány epicentrumában, Hupej tartományban élő kínai mozgását korlátozzák a járvány megfékezése reményében.

A gyorsan terjedő járvány már az egészségügyi ellátásban is fennakadásokat okoz, mivel a pánikoló lakosság tömegével keresi fel a kórházakat. Vuhanban, az epicentrumban a kórházakból a Times beszámolói szerint már olyanokat is visszafordítanak, akiknél már a betegség tünetei is jelentkeztek. Közben kétségbeesett felhívásokban könyörögnek ellátmányért, mert már kifogyóban vannak arcvédő maszkokból és más eszközökból is. A nehézségeket már a kínai kormány is elismeri, ezért csütörtökön sürgősséggel 144 millió dollárt különítettek el a járvány megelőzésének költségeire.

A járvány terjedését mi sem példázza jobban, hogy a már a hivatalos kínai jelentések szerint is van két halálos áldozat Hupejen kívül is - egyikük ezer kilométernyire északra, Hepej tartományban. A járványt a WHO jelentése szerint Kína 25 tartományában és tartományi szintű városában is kimutatták - ez nagyjából lefedi az ország sűrűn lakott területeit. (Via The New York Times)