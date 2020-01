Sorra zárják le a városokat a járványtól leginkább sújtott kínai tartományban

Kína sűrűbben lakott részein szinte már minden tartományban kimutatták csütörtökre az új típusú, hivatalosan 2019-nCoV névre keresztelt koronavírus, amely járványos légúti fertőzéseket okozott az ország középső részén lévő Hupej tartományban, ahol mostanra már nyolc várost, összesen mintegy húszmillió embert vontak vesztegzár alá, derült ki az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO legfrissebb összesítő jelentéséből (.pdf).

Ez a hivatalos adatokon alapul, így bizonyos szempontból le van maradva az aktuális helyzethez képest, de így is jól jelzi a helyzet súlyosbodását. Úgy jelez ugyanis 267 fős növekedést a jelentett esetek számában, hogy összesítésükben még csak 571 lejelentett eset szerepel Kínából, ahol péntekre a hatóságok már elismerték, hogy legalább 830 fertőzöttje van a járványnak. Abban viszont naprakész a jelentés, hogy 25 kínai tartományról és tartományi szintű városról írnak, ahol már kimutatták a kórokozót - Kínán kívül Thaiföldön, Vietnamban, Tajvanon, Dél-Koreában, Japánban és az Egyesült Államokban találtak már igazoltan az új vírustól megbetegedetteket.

Az Egyesült Államokban ezidáig egy esetet regisztráltak, de péntekre egy újabb gyanús eset is felmerült Texasban, ahol a Texas A&M egyetem egyik, Vuhanból, a járvány epicentrumából származó, onnan visszatérő hallgatóját különítették el fertőzésgyanúval.

Mindezek ellenére a WHO még nem minősítette nemzetközinek a vészhelyzetet, amit a Kínán kívüli esetek alacsony száma mellett a kínai hatóságok reakciójával indokolt. A kínai vezetés, amely heteken át próbálták eljelentékteleníteni a járvány tényét - nemrég még azt állították, hogy a fertőzés csak egy nagyon jól behatárolható csoportot, egy vuhani halpiac árusait és vásárlóit érinti - a valós helyzetről a kínainál szabadabb hongkongi sajtóban megjelentek után kénytelen volt beismerni a helyzet komolyságát. Ekkor jelentették be, hogy a kórokozó emberről emberre is terjed, nemsokkal később pedig már a kényszerintézkedéseket, amiket a járványtól leginkább sújtott Hupej tartományban rendeltek el:

előbb csak a járvány epicentrumát, Hupej 11 millió lakosú fővárosát, Vuhant vonták vesztegzár alá, azóta további hét városban szüneteltetik a közlekedést és zárták le a kivezető utakat, összességében mintegy húszmillió embert korlátozva a mozgásban.

A drasztikus intézkedéseket részben indokolja, hogy éppen esedékes a legnagyobb kínai ünnep, a holdújév, amikor családok százmilliói kelnek útra. Ez ideális közeg volna egy járvány terjedéséhez, ezért is igyekeznek megakadályozni, hogy most a leginkább érintett városokból bárki is útnak induljon. Pekingben és Hongkongban még az újévi ünnepségek egy részét is lemondták, a fővárosban még az egyik legfőbb látványosságot, az egykori császári székhelyt, a Tiltott Várost is lezárták.

A vesztegzár alá vont városokban egyes jelentések szerint kezd elfajulni a helyzet. Vuhant elhagyni nem lehet, de már be is alig repülnek gépek. Emiatt az élelmiszerboltoknál már dulakodások is kialakultak a gyorsan fogyó készleteket felvásárolni készülő helyiek között. A város utcái a beszámolók szerint kiürültek, a hatóságok mindenkit maszk viselésére köteleznek. A helyzetet jól jellemzi az AFP tudósítójának az a megjegyzése, hogy az utcákon a kínai nagyvárosokat rendre nagy számban ellepő rendőröket se látni.