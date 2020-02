Repülő autónk még nincs, de mutatunk valami egyszerűbbet

Ha kibámulunk az ablakon ebbe a se havas, se esős, szép világosszürke februári időjárásba, most már tényleg kénytelenek vagyunk belátni, hogy vége a nyárnak. Sőt, már régen megkezdődött az új év, mégis úgy tűnhet, hogy a kora délutáni sötétedéssel súlyosbított napok valójában nem múlnak, csak vannak, végeérhetetlenül.

Ebben a nagy egyformaságban ugyan ki gondolna pont az autópályamatrica-vásárlásra?

Akárki – és éppen azért, mert év eleje van. Sokan ilyenkor veszik meg az egész évre érvényes matricát. Ha mázlink van, nem akkor döbbenünk rá a mulasztásra, amikor már felhajtottunk az autópályára. Vegyük számba, hogy ilyenkor milyen lehetőségeink vannak:

1. Törvénytisztelő állampolgárként azonnal felhagyunk az autópálya-használattal.

A megoldás hátránya, hogy 1) életszerűtlen, mivel akinek repülő autója van, annak nincs oka autópálya-matricát venni, hacsak nem repülőautópálya-matricát, de akkor meg a repülőautópálya-rendőrség fogja megbüntetni; 2) egy törvénytisztelő állampolgár, aki a fizika törvényeit is tiszteli, tudja, hogy az autó nem repül.

2. Hangosan átkozódunk a saját feledékenységünk miatt.

A megoldás hátránya, hogy a felgyülemlett stressz levezetésén kívül az égvilágon semmit sem old meg.

3. Időt nem sajnálva elsurranunk a legközelebbi benzinkútig, és nyélbe ütjük a pályamatrica-vásárlást

A megoldás hátránya, hogy ennél sokkal hamarabb érünk célba, ha nem tarkítjuk felesleges megállókkal az utunkat és letöltjük a telefonunkra a Simple by OTP alkalmazást, feltéve, ha minimum ketten ülünk az autóban amivel így

nemcsak a pályamatricákat vehetjük meg (akár az egész családnak, elektronikus számlával), hanem csekk-befizetésre és BKK-bérletvásárlásra is használható. Mondjuk az anyósülésről is, útközben.

Maga a folyamat villámgyors és bárhonnan indítható, ami kapóra jöhet, ha már az autóban kapunk észbe, hogy a matricáról elfeledkeztünk – és még a sorban állást is el lehet felejteni vele. Ha már dolgok elfelejtéséről beszélünk: arról sem szabad megfeledkezni, hogy ha a felhajtást követő 60 percen belül vesszük meg a matricát, elkerüljük a büntetést. Ebbe az időbe pedig bőven belefér az alábbi forgatókönyv is: Letöltjük az alkalmazást, regisztrálunk, majd rámegyünk az e-Matrica szolgáltatásra, ahol megadhatjuk a járművünk típusát (vontatott pótkocsitól motorkerékpárig minden játszik), illetve a rendszámát. Egy profillal 10 járművet regisztrálhatunk, majd választhatunk, hogy országos heti, országos havi, országos éves vagy éves megyei matricát szeretnénk-e venni. Aztán ha nem vigyázunk, hirtelen az M3-ason haladva már Gyöngyösön vagy Karácsondon is találhatjuk magunkat 60 perc alatt, ha a fővárosból indultunk.

Az alkalmazás az OTP Mobil saját fejlesztése, a rendszerben bármelyik bank által kibocsátott bankkártyával (MasterCard, Maestro, Visa, AmEx) regisztrálhatunk. A számlaigényléshez a fizetési képernyőn, a tranzakciók végrehajtása előtt kiválasztjuk a megadott számlázási címet – de ha elmulasztjuk, 15 napon belül pótolhatjuk a számlaigénylést a Simple ügyfélszolgálatán.

Ezután már csak a fizetés van hátra. A Simple-lel nincs papírmunka: a vásárolt e-matrica a telefonunkba kerül, a számlát e-mailben kapjuk. Mielőtt felhajtunk az autópályára, ellenőrizzük, hogy megjelent-e a megvásárolt tétel a „Matricáim” menüpontban, mert a fizetést visszaigazoló banki SMS nem jogosít fel az úthasználatra. De rövidesen jön a számla, a bizonylat, a visszaigazoló email... és kész van. Újabb egy évig nem kell az autópályamatrica-vásárlásra gondolni! Sőt, azután se, mert a Simple figyelmeztet rá, ha lejáróban van a matricánk.

A Simple a tömegközlekedők életét is megkönnyítheti, mivel január vége óta BKK- bérleteket és bizonyos jegytípusokat is megvásárolhatunk vele. Csak kiválasztjuk a felkínált jegy- és bérlettípusok közül a nekünk megfelelőt, a fizetési felületen lebonyolítjuk a tranzakciót, és máris kapjuk az elektronikus bérletet. Egyedül abban kell rutint szerezni, hogy nem az áttetsző telefontokba gyűrt papírbérletet mutatjuk fel az ellenőrnek, hanem a telefon képernyőjét, de sebaj – így legalább vehetünk magunknak egy valóban szép tokot is.

Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Simple-lel a csekkeket is befizethetjük, és ezzel megússzuk a postai sorban állást, muszáj belátni: a Simple tényleg azt nyújtja, amit a neve is sugall. Ne bonyolítsd túl, ha lehet egyszerűen is. És a kávét nem hozza ágyba? – évődhetnénk, nem alaptalanul egyébként, mert az alkalmazással rendelhetünk ételt és italt, meg mozi- és koncertjegyet, és fizethetjük vele a taxit... ja, és persze az autópálya-matricát. Nem jobb ez, mint sorban állni egy benzinkúton vagy egy jegyautomatánál? Dehogynem – elvégre a telefon mindig kézközelben van. És a tokja is lehet szép.