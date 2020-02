Rasszista bűnöző mondta azt, amit Orbán az évértékelőjében idézett

Orbán Viktor az évértékelőjében többek között azt mondta:

Balogh Gábor újságíró a Facebookra írta ki, hogy ez a mondat Hunter S. Thompson amerikai írótól származik. A Rumnapló című regényből készült filmben mondja ki a Mr. Zimburger nevű bűnöző, aki ráadásul nemcsak illiberális, de rasszista is lehet, mert a teljes idézet így szól:

„Nincs olyan, hogy liberális. A liberális az egy diplomás komcsi, aki néger gondolatokat gondol.” („There's no such thing as a liberal. A liberal is a commie with a college education thinking negro thoughts.”)