Az EU a Parthenon márványfrízeinek visszaszolgáltatását is feltételül szabta a Brexit utáni kereskedelmi tárgyalásokon

Nagy-Britannia elvileg kilépett az Európai Unióból, de hogy pontosan milyen kereskedelmi kapcsolatok lesznek majd a kontinens és a britek között, arról még csak most kezdődnek a tárgyalások. A britek értelemszerűen azt szeretnék, hogy a most szabad áru- és tőkemozgás minél nagyobb mértékben megmaradjon, egy ezzel ellentétes forgatókönyv ugyanis nagyon súlyosan érintheti a brit gazdaságot. Az EU azonban már eddig is komoly feltételeket szabott, például azt, hogy a britek továbbra is engedélyezzék a munkaerő szabad áramlását, holott ezt a britek nem igazán akarják, egyebek mellett ezért is szavaztak a Brexitre.

A The Times of London most az EU újabb feltételéről értesült, ez pedig az, hogy

a britek adják vissza Görögországnak az athéni Parthenon márványfrízeit

A szobrokat több mint 200 éve szállíttatta Nagy-Britanniába egy Lord Elgin nevű brit diplomata, és a görögök szerint ehhez semmilyen jogalapja nem volt, az ókori művészet csúcsművei közt számon tartott szobrok ugyanis a Parthenonhoz tartoznak.

A szobrok jelenleg a British Museumban vannak, egy külön a bemutatásukra épített szárnyban, de Görögország évek óta követeli a visszaszolgáltatásukat. A múzeum szerint nem igaz, hogy Lord Elgin jogtalanul hozta volna el a márványszobrokat, és különben is, évente 6 millió, a világ minden tájáról érkező látogató tekinti meg őket Londonban. Boris Johnson miniszterelnök hivatala is azt mondta, „a szobrok nem mennek sehová”. A brit kormány szerint a követelmény leginkább azt jelzi, hogy ez EU nem áll készen a komoly tárgyalásokra.

A szobrok visszaszolgáltatásáról szóló klauzula egyébként nem nevesít műalkotásokat, csak arról szól, hogy a briteknek vissza kell szolgáltatniuk a jogtalanul elszállított régészeti kincseket a származási országukba, és a Times forrásai szerint a görög kormány nyomására került a dokumentumba. Márpedig a Parthenon márványszobrai a legjelentősebb görög műkincsek, amikre illik ez a leírás.

Az is valószínű, hogy ha a britek belemennek ebbe, akkor több más ország az EU-ból és az EU-n kívülről is hasonló igényt jelent majd be, a brit múzeumok ugyanis tele vannak a gyarmati időkben hazavitt kincsekkel.

De a kereskedelmi tárgyalások nem csak emiatt ígérkeznek rendkívül nehéznek, hanem például a brit felségvizeken történő halászati jogok miatt is. Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter a hamarosan induló kereskedelmi tárgyalásokról azt mondta, hogy ott az EU-s és a brit delegáció „szét fogja tépni egymást”. (via Business Insider)