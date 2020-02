Elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd börtönbe vitték a férfit, aki 2014-ben otthonában látta vendégül Orbán Viktort

A 24.hu értesülései szerint kedden elfogatóparancsot adtak ki Bocskai Péterrel, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. korábbi igazgatójával szemben, és az éjszakát már börtönben is töltötte a férfi. Bocskai 2018 novemberében jogerősen két év letöltendő börtönbüntetést kapott folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntette és folytatólagosan elkövetett hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt.

Bocskai az elmarasztaló ítélet után többször kért halasztást megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva, perújítást is kezdeményezett, majd Áder János köztársasági elnökhöz fordult kegyelmi kérvénnyel. Bár már tavaly márciusban börtönbe kellett volna mennie, nem vonult be, és eddig a Büntetés-Végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) sem intézkedett vele szemben - írja a 24.hu, ahol kedden cikk is megjelent Bocskai ügyéről, ezután adtak ki elfogatóparancsot a férfi ellen.

Bocskai ügye iránt azért ennyire nagy a médiaérdeklődés, mert ő volt az, akihez 2014-ben Orbán Viktor miniszterelnök „spontán betoppant” egy kampányvideó erejéig.