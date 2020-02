Tőkés László: A román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha nem gyűlne össze az 1 millió aláírás

Tőkés László szerint a román nacionalisták kinevetnék a magyarságot, ha annyi év pereskedés és az Európai Bizottsággal és Romániával szemben megnyert per után nem sikerülne összegyűjteni a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezéshez a szükséges 1 millió aláírást.

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a kolozsvári sajtótájékoztatóján azt mondta: ha éppen a nemzeti összetartozás évében lenne sikertelen az aláírásgyűjtés, az az egész magyar nemzetpolitika számára vereséget jelentene.

Tőkés jó jelnek tekintette, hogy az aláírásgyűjtés olyan ügy, ami elősegíti az új erdélyi magyar egység létrejöttét, hiszen a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ), a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) és az EMNT is ugyanazért a célért dolgozik.

Tőkés felidézte, hogy korábban levélben kérte Orbán Viktortól és Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség elnökétől, hogy a magyarországi politikai erők nyújtsanak legalább akkora támogatást az SZNT által kezdeményezett aláírásgyűjtéshez, amekkorával korábban az RMDSZ által kezdeményezett Minority SafePack kisebbségi európai polgári kezdeményezést támogatták.

Tőkés szerint Magyarországon, Romániában, Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban, Ausztriában és Németországban lehetne túllépni az EU által megszabott küszöbértéket. Az Európai Bizottság ugyanis csak akkor fogadja be a polgári kezdeményezést, ha több mint 1 millió EU-s állampolgár támogatja, és legalább 7 tagországban sikerül meghaladni az ország lakosságával arányos küszöbértéket.

Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke azt mondta: az EMNT nem szabott meg a maga számára egy összegyűjtendő aláírásszámot, de az irodáikban gyűlnek az aláírások, és a végén be fognak számolni a hozzájárulásukról.

Tőkés üdvözölte, hogy az EMNP és az MPP Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) néven politikai szövetséget kötött, és a két párt a távlati fúzióról is döntött. Szerinte a fúzióval helyreáll az erdélyi magyar jobboldal egysége. Egy olyan új egység létrehozását tartja szükségesnek, aminek a 2018 januárjában megkötött hárompárti egyezségnek megfelelően az RMDSZ is a része, és ami az autonómiatörekvések képviseletét tekinti a legfőbb céljának. Tőkés azt mondta, 30 éve maga is alapítója volt az RMDSZ-nek, és a szövetség legelső dokumentumai még a nemzeti önrendelkezést is célnak tekintették. A szövetségnek a kezdeti céljaihoz való visszatérése teremthetné meg az erdélyi magyar politikai erők új egységét – mondta.

Tőkés László 2017-ben, a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn Orbán Viktor mellett. Fotó: Botos Tamás/444

Tőkés kérdésre válaszolva azt mondta, Csomortányi István EMNP-elnök helyében bocsánatot kért volna az ifjúkori karlendítős fotó miatt, de a fotó az erkölcsi elévülés állapotába került, hiszen a pártelnök jelenlegi tevékenységére egyáltalán nem jellemző a szélsőségesség.

Tőkés szolidaritást vállalt az idegengyűlöletbe keveredett ditrói székely közösséggel is, ami szerinte a hagyományaihoz ragaszkodik. Szerinte ez máshol is megtörténik, hiszen egy svájci kantonban népszavazáson utasították el az idegenek befogadását, és döntöttek az ezért járó büntetés kifizetéséről.

Tőkés azt mondta, Erdélyben helyenként olyan zártak és hagyományőrzők a közösségek, hogy a néphagyományairól híres Széken például az alszegiek a felszegiekkel sem házasodtak.

A sajtótájékoztatón Sándor Krisztina számolt be az EMNT-nek a honosításhoz nyújtott segítségéről. Az irodáikban az elmúlt 10 évben 250 ezernél több erdélyi magyarnak segítettek abban, hogy megszerezze a magyar állampolgárságot, magyar útlevelet, magyar személyi igazolványt, és hogy anyakönyveztesse a családjában történt változásokat – mondta. (MTI)