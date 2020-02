Karanténba zártak egy magyar kamionsofőrt, aki rosszulléttel tért haza Olaszországból

Nemrég egy magyar kamionsofőr jelentkezett a római nagykövetségen, hogy a karantén elrendelése előtt a koronavírus miatt lezárt területen járt Lombardiában, ahonnan már hazaért, és bár nem lázas, de nem érzi jól magát - jelentette be kedden Menczer Tamás, a Külügyminisztérium államtitkára. Azóta a tiszti főorvos elrendelte a kamionsofőr karanténba szállítását, Menczer szerint már úton van a Szent László Kórházba. Hozzátette, hogy a sofőrnek a kéthetes karantént akkor is ki kell töltenie, ha a tesztje negatív lesz.

Az államtitkár beszámolt egy másik magyar kamionsofőrről is, aki jól van, de a lezárt területen rekedt Lombardiában. Jelenleg a kamionjában várja a karantén végét. Menczer arra is kitért, hogy mára már kilenc olasz tartományt érint a fertőzés, de a magyar külügy továbbra sem tud magyar betegekről. A magyar külügy továbbra is azt kéri, hogy csak azok induljanak Lombardiába vagy Venetóba, akiknek halaszthatatlan dolguk van.

Arról a magyar férfiról, akinek a Japán mellett kikötött hajón pozitív lett a tesztje, az államtitkár elmondta, hogy kedden átszállították egy japán kórházba, ahol további teszteket végeznek el rajta. Ha ez ismét pozitív, akkor egy megfigyelőközpontba szállítják. Ha esetleg negatív, akkor is folytatják a megfigyelést. Ugyanakkor továbbra is jól érzi magát, nem köhög, nem lázas. A másik két magyar, akiknek negatív lett a tesztje, továbbra is a hajón van, és tünetmentesek.

Szóba került az a tenerifei szállodakomplexum is, amit karantén alá helyeztek ezer emberrel, miután egy olasz állampolgárnál koronavírust diagnosztizáltak. A tiszteletbeli magyar konzul - nem hivatalos forrás alapján - arról tájékoztatta a külügyet, hogy magyarok is vannak a szállodában. Egyelőre nem tudják megmondani, hányan lehetnek. A madridi konzul már úton van a helyszínre.

A konzuli regisztráció szerint 172 magyar tartózkodik Kínában, közülük az öt legfertőzöttebb tartományban 20-an vannak. A nagykövetség szerint mindannyian jól vannak.