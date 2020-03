Furcsa levélben magyarázzák, miért pusztul a Városliget Zrt. százmilliós pavilonja

Szerdán szemléztük a Magyar Narancs cikkét a Városliget 2017-ben átadott, egyenként százmilliós pavilonjairól. A lap azt írta, a három épületből kettő üresen áll, ráadásul az egyikről már a festék és a külső szigetelés is lehullott, hiába mutatták be néhány éve a Városliget megújításának szimbólumaként. Erről képeket is közöltek.

Cikkünk megjelenése után a pavilonokat fenntartó Városliget Zrt. továbbította nekünk az üzemeltető céget képviselő Papp Viktor levelét, amit a Narancs újságírójának is elküldött. Ebben először is felrója, hogy nem kereste meg az üzemeltetőt a cikkhez, amiben amúgy szerepelt, hogy a Városliget Zrt.-t megkereste, de hiába, választ nem kapott.

Lássuk, mit reagált a cikk állításaira! Először is: azért vannak zárva az épületek, mert tél van.

„Az a tapasztalat, hogy a téli hideg időszakban nagyon lecsökken itt a látogatók száma. A bérleti szerződés nem ír elő kötelező téli nyitvatartást, így erről szabadon dönthetünk, lehetőségünk van rá. Megjegyzem, szeretnénk majd télen is nyitva lenni a jövőben, de egyenlőre ennek nincs realitása.” Aztán rátért az épület állapotára, így: „A cikkében a fotókkal próbálja azt illusztrálni, hogy idézem: »a homlokzatról körben lehullott a festék, a szigetelés, a Ligetben sétáló, Széchenyi fürdőbe tartó turisták natúrban láthatják a kőművesek illesztési, habarcsolási technikáját, a téglák, a kötőanyag aktuális állapotát.«”

Csakhogy az üzemeltető szerint „ez szintén rosszhiszemű interpretálása a valóságnak”. A folytatásból kiderül, hogy nem felújítás miatt van ilyen állapotban az épület, az viszont nem, hogy akkor pontosan miért: „(...) nem az épület felújítása zajlik, nem lehullottak az építőanyagok, hanem nagy erőkkel, sok újdonsággal készülünk az újranyitásra, így a Városliget Zrt. engedélyével, saját költségünkön közönségforgalmi fejlesztéseket építünk be, ami megítélésünk szerint tovább fogja javítani a látogatói élményt és a kiszolgálást.” Az üzemeltető szerint a pavilonok nagyon jót tettek a Városligetnek. „(...) azon vagyunk, hogy itt egy könnyed, igényes és jó minőségű teret hozzunk létre, amire már régóta nagy szükség volt a Városligetben. Nem szeretnénk sznob, drága vagy csak a turistáknak szóló hely lenni. Ezért is változtattunk mind a termékválasztékon - mind azok árán is. Tisztában vagyunk kik látogatják a Ligetet és milyen igényei vannak egy ilyen létesítménnyel kapcsolatban. Ennek megfelelően alakítjuk ki programjainkat, kínálatunkat és megjelenésünket. Célunk, hogy egy szerethető és könnyed terasz legyünk, ahol mind a magyar, mind az idelátogató turisták jól érzik magukat”.

Az üzemeltető szerint „a Pavilonkert nem a szégyenfoltja a Városligetnek már, hanem sokkal inkább a színfoltja”, amit az is bizonyít, hogy