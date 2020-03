Magyarország legdühösebb műsorvezetője

Amióta a televíziózás az internetre költözött, az ember nemhogy azt nem tudja, mit nézzen, de még azt sem tudhatja, hogy egyáltalán mi a kínálat. Így aztán nem kap különösebb figyelmet a televíziózásba egyszer, 2000-ben már beszabadult, elsősorban számítógépes-gémeres témájú, sajátosan trashes hangvértelű műsorokkal próbálkozó Fix Tv internetes utóda sem.

Pedig a csatorna most forradalmi újítást vezetett be a magyar médiapiacon: sikerült importálni az Alex Jones-féle őrjöngést, méghozzá összeesküvés-elméletek és pártpolitika nélkül. (Ezzel mostanában Bayer Zsolt is próbálkozik, de mind a humor, mind az őrjöngés hiányzik a műsorából, ott ráadásul szélesebb kormányzati politikai stratégia része a gyűlölködés.)

A Fix tévé Ámor című „párkapcsolati tanácsadó” műsorának házigazdája dr. Csides Katalin szexuálpszichológus és életvezetési tanácsadó, aki a műsor leírása szerint „»az élet iskolájában« arról is beszél, hogy a boldogság tanulható és fejleszthető képességünk”. Ez így nem hangozna valami izgalmasan, az ilyen betelefonálós műsorokban hagyományosan valami végtelenül nyugodt, álmosító hangú ember válaszolgat az ideges betelefonálók panaszaira, és próbálja őket nyugtatni, de Csides Katalinnak volt bátorsága szakítani a klisékkel: szedatív bölcselkedés helyett síkideg, szinte minden kommunikációs kísérletre azonal kiboruló, keményvonalas kommentelőt alakít a kamera előtt.

Persze láttuk már Paudits Bélát elszabadulni a Mokkában, Havas Henriket kiborulni egy csokifasz miatt, és örök emlék marad Damu Roland ámokfutása a Hal a tortánban, de ezek egyszeri alkalmak voltak, nem koncepcionális idegbajok. Csides viszont évek óta, adásról adásra stabilan építi a figurát, sőt, láthatóan nem olyan mesterkélt, mint mondjuk Csernus Imre régi produkciói. Amikor Csides kioszt valakit, akkor föl sem merül bennünk, nézőkben, hogy a műsorvezető megjátszaná magát: biztosak vagyunk benne, hogy tényleg izomból gyűlöli azt a félnótást a vonal túlsó végén.

Az utóbbi idők legjobb tematikus Coub-csatornáját csak az Ámornak szentelték, ennek segítségével húsz rövid, a szövegkörnyezetéből kiragadott, mégis érzékletes videóval mutatjuk be Magyarország legdühösebb műsorvezetőjét, akinek állandó partnere Zoli:

1. „Nem járt volna jobb' a világ, hogyha anyádba szorul a fejed, te nyomorék? Figyelj, agyon tudnám rugdosni ezeket!”

2. „Hát ki nem szar le téged, te majom?”

3. „Tedd már meg nekem azt, hogy csöndbe' megdöglesz, jó? Utódok és minden nélkül, mer' az ilyen szemét, mint te, az ne szaporodjon.”

4. „Mer' a nők gyengesége meg a mit tudom én… hogy a ménkű vágna az agyad helyére, te szerencsétlen idióta!”

5. „Édes, kedves tündérkém, de aranyos vagy, hogy így, ismeretlenül minősítesz engem, te büdös paraszt!”

6. „Pontosan olyan vagy, mint a majom, csak éppen annyi, hogy lejöttél a fáról. (…) A férfit annyi különbözteti meg a főemlőstől, hogy nem olyan szőrös. Kész!”

7. „Tuc-tuc-tuct, ez a techno, buzi, beteg, szipuzó, kábítószer, ugye, mer' a techno világa az a kábítószeresek világa.”

8. „Nem a lajhár lusta, hanem a férfi, mint a disznó.”

9. „Lepd meg a jó édes anyádat, tudod, leginkább a ravatalon!”

10. „Menjetek a francba!”

11. „Menjetek már a büdös francba!”

12. „Legyen rabszolga, tiporják a sárba, mert ha valaki ennyire primitív, hülye picsa, az megérdemli.”

13. „Ha te találkoznál velem akkor, amikor én indulatos vagyok, drága gyerekem, lefosnád a bokádat. Érted? Mer' kettéharapnálak.”

14. „Olyat bele tudnék nyomni így egy ötössel a szájába, hogy a fogai körmérkőzést játszanak a bennmaradásért.”

15. „Én úgy elverném, érted, mint a záporeső a szántást.”

16. „Úgy otthagytam volna már! Először is a hokedlit szétverem a fején.”

17. „Miért, kicsoda ő? Úgyhogy, fú, hát ez, én már kinyírtam volna, hogyha a környezetembe' ilyen tahó van.”

18. „Szívlapáttal tudnám, érted, agyonverni.”

19. „Élete utolsó csínytevése lenne, érted, úgy elverném, hogy taknyán-nyálán csúszna, érted, kifele a bejáraton.”

20. „Én nagyon jól tudom, hogy az agresszió soha semmit nem old meg, és ez valóban így igaz, tudod? De rohadt jól esne!”

Csides egyébként visszatérő szereplő a médiában, korábban a Blikk és a Bors is megszólaltatta szakértőként. A Velvet a Bravo szexuális felvilágosító kiadványáról szóló, több mint 10 évvel ezelőtti cikkében már azt írta, hogy az akkor a Cool TV éjszakai pszichológusaként dolgozó Csidest „elvileg a fiatalok problémáinak megválaszolására fogadták fel. Attól eltekintve, hogy a »vérciki. Ma már tök gáz, ha valaki dohányzik, egyáltalán nem trendi!« jellegű megjegyzések egy olyan embert sejtetnek, aki bár izomból akarja, mégsem találja a hangot a gyerekekkel, a pszichológus asszony még földbe is tiporja a srácokat. Amikor a 17 éves arról álmodozik, hogy egyszer majd két nővel szexel, és megkérdezi hogy vehetné erre rá a barátnőjét, a pszichológus a »nem hiszem, hogy ki tudsz elégíteni két nőt« kijelentés kíséretében gúnyosan prostihoz küldi. (…) Hasonlóan rosszul jár az a leszbikus hajlamaival küzdő lány is, akinek első csókját csak »lökött hóbortnak« minősíti a pszichológus, miközben a mellméretéről nyavalygót azzal nyugtatja, hogy felnőttkorban majd lehet ezen változtatni.”

