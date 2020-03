A legújabb magyar fertőzött nem járt külföldön, és nem találkozott más ismert fertőzöttel

Immár olyan fertőzöttje is van a koronavírusjárványnak Magyarországon, aki sem külföldön nem járt, sem más ismert fertőzöttel nem volt kapcsolatban, jelentette be a napi koronainfón Szlávik János, a Szent László kórház osztályvezető főorvosa. Tájékoztatása szerint a nő március 7-én, öt napja hajnali háromkor jelentkezett a Szent László kórház koronacentrumában.

Mivel nem járt külföldön, és nem találkozott koronavírussal igazoltan fertőzött beteggel, Szlávik kollégái a területileg illetékes Szent János kórházba irányították, ahol tüdőgyulladással diagnosztizálták. A vírustesztet végül csak március 11-én, szerdán végezték el nála, ez bizonyult mára pozitívnak.

Ezután a beteget átszállították a koronavírusos betegek elkülönítésére és kezelésére kijelölt Dél-pesti Centrumkórházba.

Szlávik magától nem számolt be arról, hogy a Szent János Kórházban, ahova öt napja irányították, és ahol már tüdőgyulladása volt, az őt ellátó orvosok és nővérek viseltek-e védőfelszerelést. Jelenleg még tart a sajtótájékoztató, amennyiben újságírói kérdésre ezt elmondaná, frissíteni fogjuk cikkünket.

Frissítés 15:40: Szlávik főorvos úr még azelőtt távozott a sajtótájékoztatóról, hogy bárki bármit kérdezhetett volna tőle. Ez azért kellemetlen, mert az általa elmondottak alapján - egy olyan ember fertőződött meg, aki sem járvány sújtotta országban nem járt, sem ismert fertőzöttel nem találkozott - már az is következhet, hogy a járvány új szakaszába lépett, és már a közösségben is terjed.

Müller Cecília tisztifőorvos Vorák Anita, a Direkt36 újságírójának ezzel kapcsolatos kérdésre csak azt tudta válaszolni, hogy "még most is folyik a kontaktkutatás". Vorák ismételt kérdésére, hogy arról tudnak-e bármit, hogy hogyan kaphatta el a fertőzést, ha sem járvány sújtotta területen nem járt, és ismert fertőzöttel se találkozott, Müller azt felelte, hogy az elsődleges információk szerint kollégái jártak Ausztriában. Müller hangsúlyozta, hogy ezt az értesülést még ellenőrizni kell. Ez annyiban kedvezőbb forgatókönyv volna, hogy akkor ebben az esetben is a járvány sújtotta területről behurcolt fertőzésnek minősülne az eset, és nem közösségi terjedésnek.



Müller arra nem válaszolt, hogy a beteget öt napon át a Szent János kórházban tüdőgyulladással ápoló orvosokat és nővéreket elkülönítették-e.