Az olaszok a szolidaritást választották a pánik helyett

Tegnap már írtuk, hogy az olaszok lezárás idején is igyekeznek megtalálni a módját, hogy valahogy kapcsolatban maradjanak egymással, Sienában például az éjszaka csendjét törték meg egy kis közös énekléssel. Olaszország már egy hete teljesen le van zárva, nemcsak az iskolák, éttermek, színházak zártak be, de konkrétan szinte minden, az emberek a lábukat is csak nagyon indokolt esetben tehetik ki az utcára.

A járvány idején nagyon hasonlókat éltek át Kínában, ahol az emberek idővel a falakra, ablakaikra kirakott üzenetekkel tartották egymásban a lelket. Ezekre azt írták, "jiayou", ami nagyjából azt jelenti, ne add fel, vagy tarts ki.

Valami ilyesmi történik most Olaszországban is. Délen, Puglia régióban indult néhány anya kezdeményezéseként, mára az egész országot ellepték ezek a biztató üzenetek, jobbára gyerekrajzok formájában. Ezekre azt írják: Andrá tutto bene, azaz Minden rendben lesz. Jellemzően vidám szivárvánnyal díszítik az üzenetet. Ezeket természetesen a közösségi oldalakon is megosztják.

Egy olasz újságíró azt mondta a Guardiannek, "egy rövid ideig tartó pánik után most már inkább egy újfajta szolidaritás alakult ki az emberek között". Romina Anardo elmondta, az ő közösségükben a kisboltok kiviszik az árut az emberek otthonaihoz és önkéntesek egy csoportja látogatja a 65 év felettieket.

A közösségek találékony módokon tartják egymásban a lelket, ezek része az üzengetés, a közös éneklés és az egyre népszerűbb erkélykoncertek is.