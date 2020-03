Orbán lázát megmérték a reptéren, az olvasóinkét nem

Mikor a koronavírus Kínában terjedni kezdett, és fokozatosan más országokban is megjelent, elkezdték az utasok testhőmérsékletét mérni a világ repterein. Aztán szép lassan a magyar repterekre is begyűrűzött a gyakorlat, a debreceni repülőtér hamar be is került a hírekbe egy rosszul beállított lázmérővel. Eleinte Magyarországon csak az Észak-Olaszországból érkezők lázát mérték, aztán elterjedt, hogy mindenkiét mérik, főleg azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és felesége lázát is megmérték Ferihegyen, miután hazaérkeztek Moldovából, ahol egyébként eddig 6 megbetegedést regisztráltak.

Orbán lázméréséről videó is készült, amit aztán a miniszterelnök feltöltött a Facebookra. A videón meg is kérdezi az egészségügyi személyzettől:

„Mindenkivel megcsinálják ezt, aki repülővel jön? Igen? Ez a szabály?”

Erre Orbán egy jól hallható

IGEN

választ kap a lázát mérő nőtől.

Ehhez képest a 444 több olvasója is beszámolt arról, hogy úgy érkezett haza Ferihegyre még az Orbán lázmérése utáni napokban is, hogy nemhogy a lázát nem mérték meg, de reptéri személyzettel sem igazán találkozott. Az persze kérdéses, hogy ezen a ponton van-e bármilyen értelme a reptéri lázmérésnek, az viszont biztos, hogy ha a Moldovából érkező miniszterelnök lázát tényleg fontos és járványügyi szempontból indokolt volt megmérni, akkor a jelenleg 5232 fertőzöttet regisztráló Spanyolországból érkező olvasóinkét is indokolt lett volna.

Megkérdeztük erről a Liszt Ferenc Repülőteret, akik az alábbi levelet küldték, egyáltalán nem válaszolva a feltett kérdéseinkre:

„A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a hatóságok által elrendelt intézkedések vannak érvényben, a Budapest Airport a hatósági feladatok végrehajtásához minden szükséges feltételt biztosít, illetve a Budapest Airport teljesíti a hatóságok által meghatározott feladatait.”



Azt persze nem tudjuk, mik jelenleg a Liszt Ferenc Repülőtér hatóságok által meghatározott feladatai, lehet, hogy nem is nekik kell a lázmérésről gondoskodni. Erről esetleg az operatív törzset lehetne megkérdezni, ahogyan arról is, miért nem mérik a Spanyolországból érkezők lázát, ha a miniszterelnöknek közben videón azt mondják, hogy mindenkiét mérik. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatójára azonban már sem orvosnak, sem járványügyi szakértőnek nem sikerült kijönnie, két rendőr válaszolt a média kérdéseire, már ha épp tudott, mindezt fél órában, minden szerkesztőségtől maximum egy kérdést engedélyezve.