Fél óra, két rendőr: így tájékoztat a kormány a járványról

Egyetlen egészségügyi szakember sem állt ki a pénteki koronavírusügyi sajtótájékoztatóra, így csak Lakatos Tibor ezredestől, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőjétől lehetett kérdezni. Őt egy másik rendőr, Gál Kristóf rendőrségi szóvivő kísért el, aki nem sokkal fél öt előtt azzal kezdte, hogy kevés az idejük, mert öt óra előtt el kell menniük.

Tájékoztató a koronavírus elleni védekezésről

Ez a napi sajtótájékoztató az egyetlen mód arra, hogy a nyilvánosság információt szerezzen az operatív törzs munkájáról. Ehhez képest eleinte két kérdésben maximalizálták az egy újságírónak járó lehetőséget, és egyszer már kivették a mikrofont az RTL-es újságíró kezéből, csütörtökön pedig - bár egy ideig jelen volt, és egy rövid tájékoztatást adott - szintén nem lehetett kérdezni Szlávik Jánostól, a Dél-pesti Centrumkórház igazgatójától.

Csütörtök óta egyetlen emailben feltett kérdésünkre sem kaptunk választ a koronavírussal kapcsolatban, pedig több helyen is próbálkoztunk.

Lett volna mit kérdezni a sajtótájékoztatón.

Hogyan fordulhatott elő például, hogy a László Kórház koronacentrumából elküldtek egy magas lázzal, tüdőgyulladással jelentkező nőt, akit öt napig úgy kezeltek a János Kórházban, hogy az egészségügyi dolgozóknak nem biztosítottak védőfelszerelést, és miután végül mégis kiderült, hogy a nő koronavírusos, nem tesztelték azonnal a kórház munkatársait, sőt, ügyelniük kellett tovább.

A Jánosban fekvő nő gyereke a Toldy Gimnáziumba jár, de a járványügyi szakemberek csak a gyereket helyezték karanténba, sem a diákok, sem a tanárok esetében semmilyen járványügyi intézkedést sem láttak szükségesnek, tesztre is hiába jelentkeztek.

Miért nincs védőfelszerelésük a háziorvosoknak, miközben ők is kerülnek kapcsolatba koronavírusos beteggel, és ezért karanténba kell zárni a doktort és az asszisztensét is?

De ezekre a kérdésekre egy rendőr ezredes nem tud válaszolni.

Kollégánk ezért megkérdezte Lakatostól, mégis mi értelme így ennek a sajtótájékoztatónak, és miért nem lehet információkat szerezni, amire azt mondta, most csak ennyire van idejük, de csütörtökön például másfél órájuk volt.

„Eddig mindennap volt sajtótájékoztató, mióta az operatív törzs elkezdte működését. Úgy gondolom, igyekeztünk kielégíteni az önök kíváncsiságát, sajnálom, ha úgy érzi, hogy ez nem történt meg.”

Ezután a hvg újságírója is azt kérdezte, hogy miért nincs orvosszakember a sajtótájékoztatón?

Lakatos válasza:

„Azért, mert a mai napon az operatív törzs hosszasan ülésezett, pontosan a sok kérdés miatt, amit önök is feltettek, hogy mik legyenek a következő lépések, hogyan modellezhető a betegség terjedése, és most ezeknek a szakembereknek a tervezésben és az előkészítésben nagyon komoly feladata van, ezért nem tudtak most önökhöz eljönni. De azt gondolom, hogy ők is egyébként rendelkezésükre álltak eddig, minden nap szinte.”



A végén aztán a Népszava újságírója is megkérdezte Lakatostól, hogyan értékelné a koronavírussal szembeni védekezés általános színvonalát, és hozzátette, hogy ezt persze egy politikustól kellene megkérdeznie, ha lenne rá lehetősége. Mire Lakatos: „Kérem, hogy akkor ne nekem tegye fel ezt a kérdést”

Lakatos nem tudott a két iráni hallgató kiutasításáról sem, hiába kérdezték róla. A sajtótájékoztató után az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság adott ki közleményt a témában.

Pár dolog azért kiderült: