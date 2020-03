Ennek az országnak orvosokra van szüksége, nem a kommunikációs akciócsoport agresszív parancsnokára

Ne jöjjön el az a pillanat, amikor ott ül a vírustól gondosan megóvott kormánytag a lélegeztetőgépet kezelve, miközben orvosok és nővérek megtöltik a karanténokat koronavírus gyanújával, vagy azért, mert elkapták a betegséget.

Példás gyorsasággal tesztelték Pintér Sándort és a Belügyminisztérium munkatársait. Ami nem baj, érthető, ha vészhelyzetben meg akarják óvni azokat, akik felelősek a járvány terjedését megakadályozó, a teljes társadalom életét befolyásoló fontos döntésekért. Más kérdés, hogy ezek a fontos döntéshozók saját példával is elől járhatnak, nehéz elképzelni, hogy halaszthatatlanul fontos legyen fogadni a marokkói közlekedési és vízügyi minisztert világjárvány idején, ajándékot adni és kapni, többször kezet fogni a kamerák előtt, tárgyalni és együtt is étkezni.

Fotó: Abdelkader Amara/Facebook

A marokkói miniszternek gazdag programja volt, tárgyalt a külügyminisztériumban, és az innovációs minisztériumban, volt gyárlátogatáson, több vidéki helyszínen is.

De hiába kezd kissé későn járványmegelőző tájékoztató kampányba a minden más esetben az országot pillanatok alatt teleplakátozó kormány, ha Orbán Viktor elutazik Moldáviába, ott a járványügyi szakemberek határozott tiltása ellenére pedig jattol a vendéglátójával. Amikor pedig rákérdeznek arra, hogy Orbán Viktor miért fogott kezet a kollégájával, Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtós azt a hajmeresztő választ adja, hogy „sem a magyar miniszterelnök, sem vendéglátója nem beteg, nincs ok a kézfogás mellőzésére”. Akkor ezek szerint felesleges Pintért is tesztelni, hiszen a marokkói kollégája még makkegészséges lehetett kedden, amikor találkoztak. Ha holnap kiderül, hogy a szerb elnök is elkapta a kórt, akkor lehet Orbán Viktor is tesztelni, aki valamiért a legsúlyosabb járvány idején személyesen akart egyeztetni Aleksandar Vučićcsal a JÁRVÁNYRÓL. Miközben Macron, Merkel és Erdogan is csak videókonferencián tárgyal, mert komolyan veszik, hogy csökkentsék a személyes találkozókat.

A kórházakban, rendelőkben dolgozó orvosoknak, nővéreknek és asszisztenseknek viszont nincs választási lehetősége, ők azok, akik nem teljesen felesleges protokolleseményeken parádéznak, nem betartva a járványügyi ajánlásokat, hanem a munkájuk során jó eséllyel találkozni fognak koronavírusos beteggel. Ezért számukra védőfelszerelést kellene biztosítani. Nem egy műtős maszkot, mert az nem ad megfelelő védelmet. Hanem rendes maszkot, amiből nem jut minden orvosnak/nővérnek/asszisztensnek, és szemüveget, védőruhát. Kerül, amibe kerül. Ha sokba, akkor nem most kell megítélni 4,56 milliárd forintot az Operaház fejlesztésére, 2,77 milliárdot pedig az egyházi örökség védelmére.

Ha az egészségügyben dolgozókat nem tudja megvédeni a kormány, akkor még súlyosabbak lehetnek a járvány következményei. Egyre több koronavírusos betegről derül ki hivatalosan is (János Kórház, Jahn Ferenc Kórház), hogy úgy feküdt napokig kórházban légzési nehézséggel, tüdőgyulladással, hogy nem tudtak rajta tesztet elvégezni a helyi orvosok. Ilyen teszt ugyanis csak a László Kórházban van, de azt őrzik, mint a kincset, ha valaki nem passzol a régen elavult protokollba, akkor nem vesznek tőle mintát.

Ez a gyakorlat ugyanakkor azokat az orvosokat és nővéreket sodorja veszélybe, akik a betegeket kezelik. Egyrészt fogalmuk sincs, hogy a beteg koronavírussal fertőzött, nincs is különösebben elszigetelve a többi betegtől. De ha tudnák is, hogy fertőzött a beteg, akkor sincs elegendő és megfelelő védőfelszerelés, hiszen azt elsősorban azoknak biztosítja a kormány, akik elvileg találkozhatnak a koronavírusos betegekkel. Vagyis a László Kórházban és a különböző kijelölt karanténokban dolgozók és a mentősök kapnak alapból. A gyakorlatban viszont nemcsak itt vannak koronavírusosok.

Márpedig ha védőfelszerelés nélkül ápolták a koronavírusos beteget, akkor az egészségügyi dolgozóknak karanténba kell vonulniuk. Ez legalább két hét, ha kiderül, hogy meg is fertőződtek, akkor több. Vannak ugyanakkor információink arról, hogy nem minden egészségügyi dolgozót tesztelnek le, vagy küldenek karanténba azok közül, akik kapcsolatba kerültek koronavírusos beteggel, mert a protokoll szerint nem látják azt indokoltnak. Többen közülük folytatják tovább a munkát, mert tünetmenetesek (miközben a lappangási idő két hét), hiszen mindenkire szükség van most. Nem lehet kérdés, hogy a betegek és a kórházban dolgozók érdekében ilyen esetben akár felesleges teszteket is el kellene végezni. Nem arról van szó, hogy Pintért és munkatársait ne kellene tesztelni, végezzék el azt is, de az egészségügyben dolgozókra kulcsfeladat hárul már most is, és egyre fontosabb szerepük lesz a következő hetekben, hónapokban. Az ő helytállásukért nem győznek hálálkodni a vírus által padlóra küldött Olaszországban, ahol heroikus munkát végeznek a betegek megmentése érdekében.

Hogy Kovács Zoltán, az Orbán Viktor által felállított kommunikációs akciócsoport vezetője ezt a vasárnapi sajtótájékoztatón félremagyarázza, az súlyos felelőtlenség.

Kovácsnak szíve joga, hogy azt mondja, „a 444-nek és néhány társának nem kell okosabbnak lennie a járványügyi szakembereknél”, nekünk az a feladatunk, hogy kérdezzünk arról, aminél jóideig nem lesz fontosabb téma. Hiába állítja azt Kovács, hogy a kormány megteremtette az egyértelmű, hiteles és megbízható információáramlás alapjait, ez egyszerűen nem igaz. Sok kérdésre semmilyen választ nem kap a sajtó, a napi sajtótájékoztatón pedig már harmadik napja nincs olyan járványügyi szakember, akiket Kovács emleget. Lett viszont helyettük a végtelenül arrogáns akciócsoportos.

Nem lehet folytatni ugyanazt a kommunikációt, amit a kormány már évek óta folytat azok ellen, akik fel merik emelni a hangjukat. Ott volt már a tanárok, diákok, civil szervezetek, stb. mögött is Soros vagy Brüsszel, vagy ők együtt. Kovács a kormány nevében nem intézheti el a járvány gyors terjedése ellen azonnali és radikális intézkedéseket, és hangsúlyosan az egészségügyi dolgozók számára megfelelő védőfelszerelést követelő Magyar Orvosi Kamara javaslatcsomagját azzal, hogy ő emögött politikai szándékot lát. Mert szemben a migránsokkal, a vírus valóban itt van Magyarországon. Az orvosokra pedig nagyobb szükség van és lesz, mint a kommunikációs akciócsoport vezetőjére.