Mégsem hatásos a HIV-gyógyszerek kombinációja a covid ellen

Nagy reményeket fűztek az eredetileg a HIV-fertőzés elleni védekezésre kifejlesztett gyógyszerek kombinált bevetéséhez, de az első vizsgálatok szerint a lopinavir és a ritonavir hatóanyagok kombinációja nem bizonyult hatásosnak a covid-19, vagyis az új típusú koronavírus okozta betegséggel szemben.

Ez már csak az is rossz hír, mert e két szert, illetve kombinációjukat legalább négy, súlyosan érintett európai országban, Olaszországban, Franciaországban, Hollandiában és Svájcban is bevetik a betegek gyógyítására. Franciaországban már az enyhe-közepes tüneteket mutatóknak is ajánlja a protokoll, a másik három országban a súlyos, illetve a még szintén bizonytalan hatékonyságú remdesivir hiányában a kritikus betegek kezelésére ajánlották eddig.

A legsúlyosabb esetek kezelésére ajánlott Remdesivirről még nincs megfelelő mennyiségű adat, hogy a hatékonyságáról határozottan lehessen állítani bármit.

A New England Journal of Medicine-ben megjelent tanulmány szerint a ritonavir és a lopinavir kombinációja, amit az AbbVie kaletra néven jegyzett be, a kínai páciensek körében végzett vizsgálatok szerint nem bizonyult hatékonynak. A vizsgálatban 99 kaletrával kezelt páciens gyógyulását hasonlították össze száz olyan betegével, akik nem kaptak ilyet. Arra jutottak, hogy a kaletrát kapók nem gyógyultak jobban, mint a kontrollcsoport tagjai. Kis mértékben megfigyelhető volt ugyan a gyógyulási idő rövidülése és a halálozási arány csökkenése, de statisztikai értelemben ez nem volt jelentős.

A kutatás szerint a kaletra ráadásul több komoly mellékhatással járt, emiatt a páciensek 13,8 százalékánál le is kellett állítani a kezelést. (Via MTI)