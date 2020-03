Miért kötelező több országban maszkban utcára lépni, miközben nálunk lebeszélik az egészségeseket, hogy hordják?

Csehországban múlt csütörtök, Szlovákiában kedd óta mindenkit arra köteleznek, aki valamilyen halaszthatatlan dolog miatt elhagyja az otthonát, hogy ha kilép az utcára, takarja el az orrát és a száját, maszkkal, sállal, kendővel.

Magyarországon ilyen intézkedés nincs, sőt az országos tisztifőorvos, Müller Cecília szerint az egészséges embereknek nincs szükségük arra, hogy maszkot viseljenek. Akárcsak a kijárás korlátozásában, itt is van már olyan polgármester, aki szigorúbb lenne járványügyben. Velence polgármestere, Gerhard Ákos bejelentette, hogy kötelező a város boltjaiban „maszkban, ennek hiányában annak rendeltetését, funkcióját betöltő egyéb textil igénybevételével lehet belépni és ott tartózkodni”. A lépést az előzte meg, hogy a szomszédos Gárdonyban egy patikát kellett bezárni koronavírusos alkalmazott miatt.

Kell-e maszk?

A magyar egészségügyi hatóságok jelenlegi álláspontja az, hogy

„maszkot egészséges ember ne hordjon!”

A cseh és a szlovák rendelkezésekkel ellentétes magyarországi hozzáállás az Egészségügyi Világszervezete, a WHO-ajánlásán alapul. Eszerint „egészséges ember számára nem szükséges a sebészeti maszk viselése, jelentősen nem csökkenti a fertőződés veszélyét, viszont álbiztonságot adhat, esetleg nem figyelnek a többi megelőző ajánlásra (pl. ne nyúljanak arcukhoz, szemükhöz kézmosás nélkül)”.

Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy milyen maszkokról beszélünk, és ezek mire jók.



Ami nem minket véd, de mi védünk másokat vele

A sebészeti szájmaszk az, amit a legkönnyebb nagy mennyiségben legyártani, ezekre lehet bemondani, hogy több mint egymillió van belőlük raktáron, ilyenek készülnek a magyar börtönökben is. A vírus elleni védekezésben - ahogy egy belga orvos fogalmazott -

„a semminél jobb, azonban nem elégséges”.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Mi vele a baj? Nem illeszkedik pontosan az arcra, nem nyújt hermetikus védelmet a levegőben terjedő vírusok ellen, így a megfertőződés megelőzésére nem a legbiztosabb eszköz. Egyszeri használatra tervezték őket, ha benedvesedik, cserélni kell, ha napokig használjuk ugyanazt a maszkot, abban felsűrűsödhetnek a kórokozók. Ráadásul csak a maszk nem elég, védeni kell a szemet és a kezet is.



Mire jó? Eredetileg arra valók, hogy a sebészek szájából és orrából érkező kórokozóktól védje a műtött pácienst. Vagyis arra, hogy a viselője ne fertőzzön meg másokat. A hivatalos magyar ajánlás ez: „Csak akkor használjon maszkot, ha légzőszervi tünetei vannak (köhögés, tüsszentés), ezzel védje a környezetében lévőket!”.

A csehek és a szlovákok alapgondolata más. Mivel a koronavírusosok jó része tüntetmentesen fertőz, így mindenkit potenciális koronavírusosnak tartanak, ezért mindenki viseljen maszkot.

Igaz, ha nem köhögünk vagy tüsszentünk, kevesebb vírust eresztünk a levegőbe, de a maszkkal ezt tovább csökkenthetjük. Ezért egyre több országban kötelező a használata tömegközlekedési eszközökön. Másrészt van olyan hatása is, hogy tudatosítja az emberekben, hogy járvány van, jelzi, hogy a viselője odafigyel magára és másokra, növeli a felelősségérzetüket.

Miért beszéli le akkor kifejezetten a magyar járványügyi hatóság az egészségeseket a maszkviselésről? Egyrészt a kockázatok miatt, amit egy agyonhasznált vagy rosszul viselt maszk jelent. Másrészt van a plakáton ez a kisebb betűs rész:

„elegendő mennyiségű maszk áll rendelkezésre az állami készletekben, ha felelősen használjuk”.

A koronavírus megjelenésének egyik hatása volt, hogy pillanatokon belül elfogytak a boltokból a maszkok. Ezért jegyezhette meg a maszkok viseléséről szóló lakossági tájékoztatóban a Nemzeti Népegészségügyi Központ - rögtön azután, hogy azt tanácsolták, hogy egészséges ember ne viseljen maszkot -, hogy

„a maszkok viselése nagyon fontos az egészségügyi dolgozók számára. A WHO azt tanácsolja, hogy észszerűen használjuk az orvosi maszkokat, hogy elkerüljük az értékes készletek felesleges pazarlását”.

És bár rendszeresen emlegetik kormánytagok a millió feletti raktárkészletet, az egészségügyben erősen spórolnak még a vírus ellen kevésbé hatékony sebészi maszkokkal is. (Persze ha arról van szó, hogy a magyar egészségügyi dolgozók nagy része maximum ilyen maszkhoz juthat hozzá, akkor kicsit más a maszk megítélése. Gulyás Gergely miniszter egy válaszában azt mondta, hogy az orvosok rendelkezésére álló sebészi maszkok is „80 százalékban eredményesek a fertőzés elleni védekezésben”. E logika alapján viszont akkor akár hordhatnák egészségesek is.)

Az Országos Onkológiai Központban az a kihirdetett szabály, hogy ambuláns ellátásban, vagy a fekvőbeteg osztályokon például

alapesetben nem hordhat folyamatosan maszkot sem orvos, sem beteg.

Sebészi maszkot csak az a beteg viselhet, akinek mellkasi tünete van, illetve COVID fertőzésre gyanús - fogalmaz a körlevél. Az egészségügyi dolgozók pedig csak akkor viseljenek maszkot, amikor mellkasi tünetes (köhögés, köpetürítés) beteget látnak el, vagy olyan beavatkozást végeznek, ahol váladékkal érintkezhetnek.

Az intézet műtőiben is szigorú maszkgazdálkodás működik.

A műtétekkor használt sebészi maszkok elzártan tartott készletéhez csak a főműtősnőnek és helyettesének van hozzáférése. Ők osztják ki minden reggel a maszkokat, amiket a dolgozóknak két műtét között tilos „ledobniuk”, és cserélni is csak akkor lehet, ha szennyezett, szakadt a maszk.

A maszk, ami véd

Van olyan maszk, ami jóval nagyobb védelmet nyújt a koronavírus ellen. Ezek az arcra már hézagmentesen illeszkedő részecskeszűrő félálarcok, az FFP-k. Ezen belül is több kategória van, a 2-es már komolyabban megszűri a levegőben lévő apró részecskéket, de a 3-as használható igazán a koronavírusos betegek ellátásában. Ezek a maszkok tényleg alapvető fontosságúak az egészségügyi dolgozók megvédése érdekében, minden egyéb felszereléssel (mint sapka, szemüveg, zubbony, arcpajzs) együtt.

A megfelelő védőfelszerelés Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Sok egészségügyi dolgozó éppen azért került karanténba, mert megfelelő védőeszköz nélkül láttak el koronavírusos beteget. Az FFP3-as maszkokból ott is erősen korlátozott a készlet, ahol kifejezetten koronavírusos betegeket kezelnek, pedig ezeket ráadásul néhány óra után cserélni is kellene. A Kínából érkező szállítmányok javíthatnak ezen a helyzeten, bár abban a két szerződésben, ami megtalálható publikusan, FFP3-as maszkok nincsenek, de jelentős mennyiségű sebészi maszk és FFP2-es igen.

Miután a világon mindenhol hiánycikk az FFP3-as maszk, nemcsak az üzletekben hanem az egészségügyben is, a Kínában alkudozó kormányok elsőszámú célja az orvosok/ápolók ellátása. Egy ideig nem lehet arra számítani, hogy a boltokban is megjelennek majd ezek a maszkok, megfizethető áron.

A csehek és a szlovákok is úgy vezetették be a köztéri maszkviselést, hogy az FF3-típusú maszkból ott sincs elég a lakosság számára, és sebészi maszkot sem lehetett kapni. A kínaiaktól ők is vettek több millió maszkot. És terjednek a házikészítésű maszkok is. Ezek nehezen tudják megközelíteni akár a sebészi maszk minőségét is, amelyek 3, jó esetben 4 rétegűek, és olyan speciális alapanyagból készülnek, amit Törökországból kellett megrendelni.

A török Teknomelt mûszaki textilgyár szájmaszkokhoz szükséges alapanyagát pakolják a Budapest Airport logisztikai bázisán a Liszt Ferenc-repülõtéren 2020. március 22-én Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Ha otthon varrnánk maguknak maszkot, akkor legyen minél sűrűbb szövésű. Ha tartósan hordjuk, érdemes beletenni egy papír szűrőt (akár zsebkendő, papírtörlő vagy több réget vécépapír), amit lehet cserélgetni, hogy ne nedvesedjen át a maszk anyaga. Fontos az is, hogy minél nagyobb felületet takarjon és minél jobban illeszkedjen az arcra. Ha mosható, mosni kell minél gyakrabban. A vírus ellen nem jelent erős védelmet, viszont csökkenthetjük a kockázatát, hogy mi fertőzzünk. Kezet pedig így is, úgy is mossunk sűrűn, tartsuk a távolságot és lehetőleg maradjunk otthon.