Szlovéniában is kötelező maszkot hordani, és korlátozás helyett kijárási tilalom jön

Szlovénia újabb szigorításokat vezetett be a koronavírus-járvány terjedésének fékezésére, az országban éjféltől lakhelyelhagyási tilalmat rendeltek el. Ales Hojs belügyminiszter szerint erre azért volt szükség, mert az emberek nem tartották be a kijárási korlátozásokat, amik március 20. óta vannak érvényben az országban.

„Nem lesz több kirándulás a tengerre és a hegyekbe”

– mondta a miniszter, azt kérve az állampolgároktól, vegyék komolyan a járványt, viselkedjen felelősségteljesen, érett nemzetként.

A szlovén kormány elrendelte a szájmaszkok és a védőkesztyűk kötelező viselését is mindenhol, zárt- és közterületeken is. Mivel Szlovéniában is hiány van védőfelszerelésből, a rendelet engedélyezi a rögtönzött megoldásokat is, mint a kendő vagy a sál használatát. A lényeg, hogy el kell takarni a száj és az orr környékét – írták.

Szlovéniában egy nap alatt 26-tal, összesen 756-ra nőtt a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig 11 ember halt meg a járványban. (MTI)