Minden eddiginél jobban megszűrik a kérdéseket az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján

Egyre nehezebb hivatalos válaszokat szerezni a koronavírusra vonatkozó kérdésekről.

Az Operatív törzs napi sajtótjékoztatóin eleinte személyesen lehetett kérdezni. Előbb azt igyekeztek korlátozni, hogy hány kérdést tehet fel egy újságíró, volt, hogy kitépték a mikrofont annak a kezéből, aki kettőt is mert kérdezni.

Aztán a járványügyi intézkedések hoztak egy új lehetőséget. Hogy ne legyenek egy teremben, egy légtérben összezárva sokan, áttértek az online sajtótájékoztatókra. De nem úgy, hogy élő videós kapcsolatban lehetne feltenni a kérdéseket, hanem azokat emailben kell elküldeni a sajtótájékoztató előtt két órával. Ez még akkor sem tökéletes megoldás, ha be is olvassák a kérdéseket, mert végtelenül semmitmondó vagy elkenő válaszokra visszakérdezni nem lehet.

De a legtöbb esetben megspórolják azt is, hogy egyáltalán válaszoljanak. Eleinte csak viszonylag rossz arányban olvastak be a kérdéseink közül egyet-egyet. Volt, amelyiket feltűnően nem akarták megválaszolni, hiába érdeklődtünk napokon keresztül arról, hogy hány egészségügyi dolgozó van az igazoltan fertőzöttek között. Választottak inkább helyette másik kérdést. Aztán múlt pénteken eljött az a pillanat is, amikor már egyik kérdésünkre sem válaszoltak:

A tisztifőorvosasszony csütörtök este kiadott határozata szerint még azokat a magyar teherautósofőröket is két hétre házi karanténba zárják, akiknél az egészségügyi vizsgálat nem mutatott ki fertőzésgyanút. Nem tartanak attól, hogy így lebénulhat a nemzetközi áruforgalom, és fennakadások keletkezhetnek a hazai ellátásban?

Hány FFP3-as típusú maszk volt a Kínából érkezett szállítmányban? Hány darab és milyen típusú maszkok érkeztek? Mennyire szól a teljes megrendelés?

Hány egészségügyi dolgozó van karanténban és hányan kapták el igazoltan a vírust?

Tervezik-e az egészségügyi dolgozók illetménykiegészítését a járvány idejére?

Vasárnap kivételt tettek, a kínai áruk minőségéről érdeklődtünk, arra válaszoltak, volt is hírértéke, hogy meglehetősen vegyes a minőségük.

Keddre eljutottunk odáig, hogy a sajtótájékoztatón így alakult a beolvasott kérdések listája:

Békés Megyei Hírlap (Mediaworks termékként a közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűvé minősített fideszes médiaholding, a Kesma része)

újra a Békés Megyei Hírlap jött

Somogyi Hírlap (Mediaworks termékként a Kesma része)



Zalai Hírlap (Mediaworks termékként a Kesma része)

Dunántúli Napló (Mediaworks termékként a Kesma része)

Hajdú-Bihari Napló (Mediaworks termékként a Kesma része)

Délmagyar (Mediaworks termékként a Kesma része)

köztévé

Magyar Nemzet (Mediaworks termékként a Kesma része)

újra Magyar Nemzet

megint Magyar Nemzet

ismét a Magyar Nemzet

és egy további kérdés a Magyar Nemzettől

Magyar Hírlap

megint Magyar Hírlap

Origo

Ekkor jártunk a kérdéseknél a 21. percben.

Ezután váltott a sajtótájékoztatót levezénylő rendőrségi szóvivő arra, hogy a szerkesztőségek megnevezése nélkül „újságírói kérdéseket” olvasott be, ezt le is zavarták 10 perc alatt. Az nem derült, hogy ki a kérdező, azt a szerkesztőségek egy része megírja, milyen kérdéseket küldött el. Mi nem voltunk szerencsések, ahogy néztem, az Index kérdései közül sem válaszoltak egyre sem. (A maszkost megválaszolták az M1 érdelődésére.) A hvg - ha a maszkost itt sem számítjuk - legalább egy kérdésre választ kapott, ami arra vonatkozott, hogy végeznek-e majd szerológiai vizsgálatokat, amelyből kiderül, hogy a felgyógyult betegek elkaphatják-e ismét a betegséget, vagy immunissá váltak rá. A válasz az volt, hogy vizsgálják. Ezzel kapcsolatban mi is érdeklődünk a törzsnél.

Megtapasztaltuk már azt is, hogy egy kórháznál érdeklődtünk a koronavírusos betegek számáról, de az operatív törzshöz irányítottak minket, mert az „intézményünk nem rendelkezik nyilatkozattételi jogosultsággal a témában”. Az operatív törzs viszont nem válaszolt a kérdésünkre. (Hadházy Ákos parlamenti képviselő sem kapott választ a kórházaktól.)

„A tájékoztatási kötelezettséget a különleges jogrendi időszakban az operatív törzs részére határozza meg a jogszabály” - mondta Kiss Róbert, a törzs rendőr munkatársa. Ezt arra válaszolva közölte, hogy a pécsi polgármester szerint nem kapnak elég tájékoztatást, és nyilvánosságra hozhatják-e a polgármesterek, ha tudomásukra jut, hogy van koronavírusos beteg a településen.

Kiss Róbert ehhez annyit fűzött még hozzá: „arra kérek mindenkit, aki hiteles tájékoztatást szeretne, kövesse a sajtótájékoztatóinkat, illetve keresse fel a koronavirus.gov.hu-t”.