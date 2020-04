Köztévé: A vírus terjedése elvonja a figyelmet a migrációról

Fontos problémára irányította rá a figyelmet az M1: a vírus terjedése miatt nem kap elég figyelmet a migráció, pedig

„az Európába igyekvők ismeretlen vírusokat hozhatnak be Afrikából”.



Ráadásul sokan most megpróbálnak visszatérni hazájukba, ahol kevesebb lehet a fertőzött. Hogy pontosan kikre és milyen országokra gondoltak, nem derült ki, de valószínűleg nem Afganisztánra és Pakisztánra, mert a szakértőként megszólaltatott Bakondi György azt mondta, a probléma része, hogy ezekből az országokból érkeznek a bevándorlók, és mivel Irán gócpont, ez para.

A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója ismét felsorolta, hányféle veszélyt jelent az illegális bevándorlása, de most hozzácsapta azt is, hogy nem lehet tudni, milyen vírusokat hoznak be a bevándorlók. Ez az egész Európát sújtó koronavírus-járványról jutott az eszébe, ami egyébként Kínából indult ki, bár ez a műsorban egyszer sem hangzott el.

Na most a migrációval úgy van, hogy egyrészt ott a veszélye annak, hogy valami olyan vírust hoznak be magukkal a hazájukból, ami Európában már nem is ismert, másrészt lehet, hogy valahol összeszedi a koronavírust, és azt vagy idehozzák nekünk, magyaroknak, vagy odaviszik a többi bevándorlónak valamelyik túlzsúfolt táborba.

A teljes beszélgetés alább megtekinthető.