Müller Cecília beleszállt a New York Timesba, miután a magyar helyzetről közölt riportot

Az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján továbbra is azt hangsúlyozták, hogy a fertőzések nagy részét Budapesten azonosították, ráadásul a jó idő megérkeztével egyre többen tartózkodnak a köztereken. Ezt a rendőrség adatai is megerősítették, Kiss Róbert rendőr alezredes arról számolt be, hogy a fővárosban vasárnap a duplájára nőtt a rendőri intézkedések száma, mivel többen szegték meg a kijárási korlátozásokkal kapcsolatos magatartási szabályokat: vasárnap összesen 614 esetben intézkedtek a budapesti rendőrök, ebből 574 figyelmeztetés volt, de volt 24 helyszíni bírság és 16 szabálysértési feljelentés is.

Korábban éppen arra figyelmeztettek, hogy nagy az esély arra, hogy a fővárosban berobban a járvány. Müller Cecília országos tisztifőorvos ezért azt kérte, hogy az ingyenes parkolás ne jelentsen lazítást.

A 24.hu kérdésére Müller Cecília reagált a New York Times Magyarországról szóló riportjára is, amiben megemlítenek egy titkos diplomáciai táviratot, amiben a WHO magyarországi vezetője, Dr. Ledia Lazeri beszél a járvány terjedéséről. A 24.hu eredeti cikkében először a tömeges megbetegedések szerepelt a community spreading fordításaként. (Később hozzátettek, hogy „a kifejezés jelentése és fordítása még nem tisztázott”.)

Azonban Müller Cecília az esetleges félreértés tisztázása helyett inkább azt üzente a New York Timesnak, hogy a magyar helyzet helyett az otthoni járványkezeléssel foglalkozzon: „A WHO magyarországi vezetőjével folyamatos szakmai kapcsolatban vagyunk. Tehát nagyon nehéz azt elhinnem, hogy bármi olyan nyilatkozatot tett volna, ami nem fedi a valóságot, ami nem a magyarországi viszonyoknak megfelelő helyzetet tükröz.

Én azt mondanám, de nem mondom, hogy a New York Timesnak nagyon sok dolga lehet otthon. Én azt gondolom, hogy New Yorkban van most éppen elég probléma ahhoz, hogy azzal tudjanak foglalkozni. A magyar járványügyi viszonyokat, azoknak a kezelését pedig bízzák a magyar hatóságokra.”

(Természetesen a 444.hu is küldött kérdéseket az Operatív Törzsnek, de azokat be sem olvasták.)