A kínai kormány a kutyahús fogyasztásának megtiltására készül

A kínai kormány kemény lépésekkel készül betiltani a kutyaevést: a mezőgazdasági minisztérium által kiadott javaslat, melyet a Guardian szemlézett, gyakorlatilag betiltaná a kutyahús fogyasztását.

A javaslat egyrészt az emberi civilizáció fejlődésére, másrészt pedig a növekvő társadalmi ellenérzésekre hivatkozva tiltaná be a kutyahús fogyasztását, de fontos érv az is, hogy így az állatról emberre terjedő betegségek terjedését is hatékonyabban lehetne megelőzni.

Kutya egy kutyahús-piacon, 2016-ban Fotó: Stringer/Imaginechina via AFP

A minisztérium a kutyákat különleges társállatokként ismeri el, amit a világban máshol nem tartanak haszonállatkén, a húsukért. Sencsen városában nemrég betiltották a kutya- és macskahúsevést, és állatvédők már akkor abban reménykedtek, hogy hamarosan Kína többi részén is hasonló döntések születnek. De a törvényjavaslat ennél is tovább megy: a kínai minisztérium javaslata ugyanis kimondja azt is, hogy a kutya nem a húsáért tartandó állat, ez pedig megteremti a lehetőségét, hogy a helyi önkormányzatok országszerte fellépjenek a fogyasztás ellen.

Nemzetközi állatvédő szervezetek szerint a kormány lépése alapvető változást hozhat az országban, ahol eleve a társadalomnak csak egy kis része fogyasztott kutyahúst, míg rengeteg ember ellenezte ezt. Különféle becslések szerint évente 4 és 20 millió között lehet azoknak a kutyáknak a száma, kiket a húsuk miatt ölnek meg Kínában. A legtöbb kutyát egyszerűen ellopják, nem pedig direkt erre a célra tenyésztik őket.

A minisztérium által kiadott javaslatcsomag ugyanakkor több, vadon élő faj mezőgazdasági tenyésztését is engedélyezi, többek között kétféle rókát, nyércet és őzet is lehet majd így tartani. Az országban a járvány miatt jelenleg teljes tilalom van a vadállat-kereskedelemre, annak ellenére, hogy a leggyakoribb feltételezések szerint a koronavírust tartalmazó állat illegális vadpiaci kereskedések révén juthatott el az emberi fogyasztásig.