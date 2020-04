Ilyen még nem volt: Balog Zoltán, a miniszter elődje is nyíltan Káslerre támadt az OORI igazgatójának kirúgása miatt

Kivételes következményei lettek annak, hogy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter vasárnap általános elképedésre kirúgta Cserháti Pétert, az Országos Orvosi Reumatológiai Intézet (OORI) népszerű igazgatóját.



Az egy dolog, hogy a beosztottai hétfőn spontán tüntetést tartottak az eltávolított főnökük mellett és Kásler ellen. Szintén érzelmileg jelenthetett sokat a nyilvánosan meghurcolt igazgatónak, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma is kiállt kedden a nyilvánosság elé azzal, hogy továbbra is számít „Cserháti Péter testvérük” mentori közreműködésére egy tervezett evangélikus kórház alapításának előkészítésében.

De kedden két további jele is volt annak, hogy Cserháti igen durva nyilvános indokolással kísért kirúgása kormányközelben is megdöbbenést keltett.

Először arról jött a hír, hogy a Semmelweis Egyetem közleményben állt ki a szakember mellett. Cserhátit tavaly október elsejével nevezték ki rektori biztosnak az egyetemen, a mostani közlemény pedig arról szól, hogy az akkor meghatározott feladatkörét kibővítik bizonyos elemekkel, például a koronavírusos betegek későbbi rehabilitációjának a megszervezésével. Vagyis a közlemény olyan szakkérdésről szól, amiről normális esetben szinte biztosan nem adnának ki közleményt az egész sajtónak. A pár soros dokumentum nyilvánvaló célja az igazgató melletti kiállás volt.

De ezt is magasan überelte az, hogy Kásler elődje, Balog Zoltán előbb hétfőn, a Facebookján demonstrált Cserháti mellett egy „Kedves Péter, köszönöm!” mondattal és egy közös fotóval. Kedden erre is rátett még egy lapáttal, és az Index kérdésére nemcsak kiállt az eltávolított igazgató mellett, de konkrétan vissza is szólt a nevében Káslernek.

„Péter elkötelezett orvos, ő az utolsó, aki emberéleteket veszélyeztetne. A betegeivel, kollégáival és feletteseivel is mindig úgy viselkedett, hogy az példa lehet minden egészségügyi dolgozó számára”

– mondta ugyanis Cserhátiról Balog. Ami direkt visszaszólás az OORI igazgatójának azonnali felmentését indokoló Kásler-közleményre, amely így szólt:

„Aki a komplex intézkedési terv ütemezett utasításait nem hajtja végre, az a betegek biztonságát, az életükért való küzdelem eredményességét veszélyezteti.”

Kásler ugyanis azzal indokolta a felmentést, hogy intézetében Cserháti a központi utasítás ellenére nem szabadított fel 200 ágyat a koronavírusos betegeknek. Ez egyébként az intézmény dolgozói szerint hazugság, azt mondják, felszabadítottak ágyakat, csak ragaszkodtak volna ahhoz, hogy a máshol nem gyógyítható betegeiket ne kelljen hazaküldeniük, kockáztatva ezzel gyógyulásuk esélyeit. Az OORI ugyanis az az országos csúcsintézmény, ahol súlyos műtétek után rehabilitálnak betegeket, vagyis innen azt, aki még nem gyógyult, lényegében nem lehet máshová küldeni, mint haza.

Nehéz volt nem a Balog-féle kiállásra adott válaszként értelmezni, hogy az EMMI sajtóosztálya az ATV keddi Híradójában megismételte a korábbi vádjait és azt bizonygatta, hogy nem fogják visszavenni Cserhátit a tiltakozások ellenére sem.

Érdekes kérdés, hogy mit fog lépni a Magyarországon ennél hatszor piszlicsárébb ügyeket is egyszemélyben eldöntő Orbán miniszterelnök. Neki ugyanis ismert szokása csakazértis beleállni és sokáig védeni a mások által támadott embereit. Csakhogy ebben az ügyben nincsen egyetlen „külsős”, vagy ellenzéki szereplő sem. Cserhátit az ő embere rúgta ki, ami ellen az ő emberei tiltakoznak. (Sőt, bizonyos értelemben Cserháti is saját emberük volt, korábban miniszteri biztosként dolgozott.) Balog ugyan már nem kormánytag, de fellépésének súlyát növeli, hogy ma is társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki biztos.

Kásler Miklós vírusügyi teljesítményét így kívülről nyilvánvalóan nem lehet tejes mélységében megítélni. Az biztos, hogy a járvány hazai kitörése utáni első tájékoztatókon látványosan ütemet vesztettnek tűnt, nagyon hamar el is tüntették a képernyőről. Az pedig általános vezetői képességeiről árul el sokat, hogy egy sohasem tapasztalt, potenciálisan tömegek halálával fenyegető vészhelyzetre képes neki valami okból nem tetsző orvosi vezetők sorozatos kirúgásával reagálni, és ezzel olyan feszültséget szít, ami ritkán látható a Fidesz illetve a kormány felső köreiben.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár első embere, a párt egyik legsikeresebb polgármestere kedd délután írt demonstrációval felérő Facebook-bejegyzést Kásler másik áldozatáról, Csernavölgyi Istvánról, a Fejér megyei kórház szintén a napokban lapátra tett igazgatójáról. Balog pedig annak ellenére - vagy éppen azért - vállalta a nyilvános beszólással jártó feszültséget, hogy állítólag kifejezetten bizalmas jó viszonyban van Orbánnal. Ezek a jelek arra utalnak, hogy Kásler talán túl messzire ment.