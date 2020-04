Miután Balog Zoltán is kiállt a leváltott igazgató mellett, megszólalt a Magyar Nemzet: Soros

Az elmúlt napokban általános felzúdulást keltett az egészségügyben és még a kormány környékén is, hogy Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter vasárnap kirúgta Cserháti Pétert, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatóját.

Először spontán tüntetést tartottak egykori beosztottjai, majd a Magyarországi Evangélikus Egyház országos presbitériuma is közölte kedden, hogy továbbra is számít „Cserháti Péter testvérük” mentori közreműködésére egy tervezett evangélikus kórház alapításának előkészítésében.

Ezek után a Semmelweis Egyetem is közleményben állt ki mellette, és Balog Zoltán, Kásler elődje, jelenleg miniszterelnöki biztos is közös fotóval búcsúzott a Facebookon, amihez azt írta: „Kedves Péter, köszönöm!” A volt miniszter az Indexnek is nyialtkozott, azt mondta, „Péter elkötelezett orvos, ő az utolsó, aki emberéleteket veszélyeztetne. A betegeivel, kollégáival és feletteseivel is mindig úgy viselkedett, hogy az példa lehet minden egészségügyi dolgozó számára”

A kirúgásról szóló hír először a kormánypárti Magyar Nemzetben jelent meg, aztán nem írtak a fejleményekről. Egészen keddig, amikor„Sorosék támogatják a leváltott főigazgatót” címmel jelent meg cikk arról, hogy az OORI dolgozói az avaaz.org felületén indítottak petíciót Cserháti mellett.

Cserháti Péter Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Márpedig a lap szerint az Avaaz „az egész világot behálózó” szervezet, ami „a világ számos országában szervez petíciókat, tüntetéseket” Soros György támogatásával.



„Leggyakrabban a környezet védelme, vagy más nemesnek látszó ügy mellett lépnek fel, azonban igen gyakran a választásokat megelőző időszakokban is szervezkednek, nem meglepő módon soha nem a konzervatív, jobboldali erőket támogatva” - írják.

Arra is emlékeztetnek, hogy Földi László, a kormánypárti sajtó rendszeres megszólalója, aki többek közt likvidálható háborús bűnösöknek nevezte a menekülteknek segítő civileket, azt mondta, „az Avaazhoz hasonló alakulatok” a „Soros hálózat egyéb jogvédő szervezeteinél is sokkal hatékonyabbak”, mert „közvetlenül az emberekhez fordulnak, és arról győzik meg őket, hogy olyan képességeiket fejlesztenék, mint például a vitakultúra, vagy arra tanítanák meg őket, hogyan kell megszervezni egy közösséget”.

