Mészáros után Tiborcz is kiszáll a NER nagy ingatlanos cégéből

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Szerda késő délután a budapesti tőzsde honlapján megjelent egy közlemény, miszerint a BDPST Zrt. vevőt keres a cég által birtokolt összes Appeninn részvényre, vagyis a cég 29,3 százalékára. A BDPST Tiborcz István (Orbán Viktor veje) cége, az Appeninn pedig egy jelentős ingatlanos cég, amelynek most eladósorba kerülő papírjait Tiborcz István az elmúlt két évben vásárolta fel Mészáros Lőrinctől.

Tiborcz István a 444-hez eljuttatott közleményében így indokolja döntését:

„Annak idején azért is kezdtem el komolyabban ingatlanbefektetésekkel foglalkozni, mert ez egy olyan terület, amelyet kevésbé érintenek állami és önkormányzati tenderek, én pedig még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy a személyem miatt előnyben részesülnének az érdekeltségeim. Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul. Az Appeninn Nyrt. most – két balatoni ingatlanfejlesztési projektjéhez – vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a független menedzsment döntése alapján beadott pályázatok útján, amely véleményem szerint összhangban van a társaság hosszútávú érdekeivel. A fenti vállalásom alapján azonban fel kívánom oldani az ellentmondást és meg kívánok válni a társaságban meglévő érdekeltségemtől.”

Tiborcz István meggyőződése az is, hogy "az Appeninn Nyrt. reputációjára árnyat vetettek az elsősorban a személye ellen irányuló, politikai indíttatású támadások, és ezen sajnos sem a társaság önmagukért beszélő üzleti eredményei, sem a tőzsdei jelenlét, illetve az azzal járó transzparencia nem tompított, sőt. Az ilyen jellegű támadások nemcsak a társaságnak és a BDPST tulajdonában lévő részesedésnek, hanem valamennyi kisbefektetőnek is ártottak.”

A két említett támogatásról április 1-én jelent meg hír, és a Club Aliga nevű üdülőterület, illetve a balatonfüredi kikötő fejlesztésére kapta a cég, összesen 2 milliárd forintot. A döntést sok kritika érte, hogy a járvány nyomán alakuló válság idején, miért éppen egy Mészáros Lőrinchez és Tiborcz Istvánhoz kötődő céget támogat ilyen sok pénzzel az állam.

Mészáros Lőrinc a saját részét néhány nappal ezelőtt adta el, indoklás nélkül - és most Tiborcz is megválni készül a részvényeitől.

Az Appeninn a kormányközelinek tekintett nagy cégek egyik kiemelt példája volt

Az Appeninn Holding sok ingatlant bír szerte az országban, ezek jórészt irodáhazak, illetve a Spar közérthálózatnak bérbe adott üzletek. Raktárakkal, és újabban turizmushoz kapcsolódó létesítményekkel is foglalkoznak.

2017 nyarán lett a cég fő tulajdonosa Mészáros Lőrinc, és azóta gyorsan növekedett a társaság ingatlanbirodalma. Az reprezentatív budapesti irodaházak közül például az Appeninné az Ü48 az Üllői úton, ami eredetileg az FHB főhadiszállásának épült, de a cégé a Szél Kálmán tér feletti Hattyúház is.

2018-ban és 2019-ben két részletben, összesen közel 30 százaléknyi Appeninn részvényt vásárolt Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől Tiborcz István ingatlanos vállalkozása, a BDPST Zrt. Tavaly év végére Mészárosnak már csak 18,3 százaléka maradt. (További 5 százalékot az OTP-nek adott el.)

A múlt héten Mészáros Lőrinc a nála maradt 18 száualékos csomagot is eladta, a Bayer Construct vállalatcsoport egyik tagjának. Vagyis péntek óta Tiborcz István volt az Appeninn legnagyobb tulajdonosa, a cégnek mintegy 4000 kisrészvényese van még.

Mészáros után alig néhány nappal tehát Tiborcz István is kiszáll a cégből, ami a cég legutóbbi közleményei szerint egyre nagyobb árbevételt ért el, bár osztalékot a tulajdonosainak idén semmit sem fizetett. A cég élére tavaly októberben neveztek ki új menedzsmentet. A cég néhány nappal ezelőtti közleményében arról számolt be, hogy a járvány nem rengette meg, bérlőik nagy többsége továbbra is tud fizetni nekik.

Az Appeninn nem csak azért volt az egyik jelképe az Orbán Viktor közelében kialakult vállalatbirodalomnak, mert Mészáros és Tiborcz egymás között üzleteltek vele, és mert sorra vásárolta fel az újabb és újabb ingatlanokat, hanem azért is, mert többször is jelentős állami támogatást kapott.

Tavaly a Magyar Nemzeti Bank által szervezett Növekedési Kötvényprogramon keresztül 20 milliárd forinthoz jutott a cég, és a kötvények egy részét a jegybank vásárolta meg. Ezt követte az áprilisi 2 milliárdos vissza nem térítendő állami támogatás, a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programból.