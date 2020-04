Egy koronaosztályon dolgozó orvos meglátta a márciusi fizetési papírját, és elszakadt nála a cérna

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Mivel megtiltották az orvosoknak a másodállást, komoly anyagi gondokkal küzd még egy koronaosztályon dolgozó doktor is.

Egyelőre semmilyen állami kompenzáció sem érkezett.

Továbbra is egy héten át használnak egyetlen maszkot.

A szűrésük a múlt héten elindult.

Nem növekszik a betegek száma.



Egy nyugat-magyarországi város kórházának orvosával készítettünk telefonos interjút, aki közvetlenül foglalkozik a koronás fertőzöttekkel.

Mi az ön területe?

Pulmonológus, tüdőgyógyász vagyok, ami azt jelenti, hogy most a koronaosztályon dolgozom. Azokkal a covidos betegekkel foglalkozom, akik nem kerültek az intenzív osztályra. Frontvonalban vagyok.

Mennyire súlyos ott a helyzet?

Nincs sok beteg. Nincs exponenciális, sőt azt kell, hogy mondjam, lineáris emelkedés sincs a mi osztályunkon. Pedig ez a megye eléggé fertőzött. Vannak pozitívjaink, de elég kevés ment az intenzívre. Vannak gyógyultjaink, olyanok is, akik nagyon rosszul voltak.

Most már van jó védőfelszerelésük?

Fokozott kockázatú beavatkozást végzek, ez a hörgőtükrözés, ezért kapok FFP2 maszkot. FFP3-at mi még nem láttunk. De egy hétig kell használnom egy maszkot. Hivatalosan ezeknek a maszkoknak a használati ideje nyolc óra. Rá van írva, hogy ha levetted, akkor nem használhatod újra. Szkafandert és védőszemüveget privát szereztem magamnak.

Az osztályom Aliexpressről rendelt FFP maszkot pluszban, hogy legyen a nővéreknek.

Akkor az túlzás, hogy ez a probléma kormányzati úton meg lett oldva?

Erős túlzás. Kifejezetten veszélyesnek tartjuk, hogy a használt szkafandereket újra és újra fel kell venni. Még ha rendszeresen le is fújjuk fertőtlenítővel. Nem csak koronásokkal foglalkozunk. A korábbi betegeinket is visszük tovább. Velük találkoznunk kell, ami azt jelenti, hogy extra védelemre lenne szükségünk, hogy ne fertőzzük meg őket.

Ön biztosan nem fertőzött?

Nem vagyok. A múlt héten kezdtek el szűrni minket.



Tart tőle, hogy esetleg elkapja a vírust? Az egészségügyi dolgozók fokozott veszélyben vannak.

Annyira nem félek. Bevállalok kockázatos dolgokat is. Nem vagyok parázós. Nekem nincsen alapbetegségem. Azt látjuk, hogy valóban a krónikus betegek viselik ezt rosszul, de azért látunk egészséges negyvenes férfiakat is, akiket odavág a vírus.



Korábban volt abból feszültség, hogy nem szűrik önöket?

Abszolút. Én március elején nagyon beteg voltam, és felmerült, hogy covidos vagyok, mert Ausztriában dolgozókkal voltam együtt. Nem lettem szűrve, mert az aktuális protokollnak nem feleltem meg. De most elkezdődött a szűrésünk. Most a legnagyobb probléma a fizetésünk.

Miért?

A veszélyhelyzet kihirdetésével párhuzamosan azonnal megtiltották, hogy az egészségügyi dolgozók másodállást vállaljanak. Én nem magánrendelek, de aki magánrendel, az most nem mehetett magánrendelni. Amiből én és a más kollégáim is élnek (az állami fizetésem mellett) az az, hogy háziorvosként ügyelek egy másik városban. Mert úgy működik ez a rendszer, hogy mindenki más városba megy, mert a külsőst megfizetik, aki helyileg ott van, azt nem fizetik meg. Aki ezt így csinálja az nagyjából megkeresi még egyszer a fizetését. Ezt most beszüntették. Volt aki bedolgozott egy másik kórházba x napokon, most ezt sem lehet. Mindenki csak a fő, állami állásában dolgozhat. Ezt az ellátás is megszenvedi, és mi is.



Tehát egy covidos osztályon dolgozó orvos a jelenlegi helyzetben jóval kevesebb pénzhez jut, mint egy átlagos hónapban? Konkrétan megélhetési problémáik lettek?

Ez a helyzet. Akinek albérletet is kell fizetnie, annak végképp.

Azért van szükség erre a korlátozásra, hogy az orvosok készenlétben legyenek, ha egyszer csak berobbanna a járvány?

Az az ideológia emögött, hogy csökkentsék az orvos-beteg találkozásokat, és a lehető legkevesebb fertőzésveszélynek tegyék ki a dolgozókat, hogy ne legyek beteg, és lehessen számítani a munkámra. Most az más kérdés, hogy ehhez a védőfelszerelések mennyire vannak meg.

Mi van azzal az 500 ezer forinttal, amit most a kormány ad az egészségügyi dolgozóknak?

Nekünk az a teóriánk, hogy ez a túlélőknek jár majd. Nem tudjuk. Semmi konkrétum nincs róla. Azt sem tudjuk, hogy nettó vagy bruttó. Volt olyan információ, hogy év végén kapjuk, volt olyan, hogy ez valójában juttatás, tehát kajajegyben vagy valami ilyesmiben kapjuk meg. Amit ehhez még hozzátennék, hogy nálunk kihirdették, hogy, aki covidos ellátásban vesz részt, az óránként 1000 forint plusz bérkiegészítést kap. Hogy nettó vagy bruttó, arról nincs szó, de ebből én még semmit nem láttam. A bérszámfejtés két hónapot csúszik. Nekem az alapfizetésem 203 000 forint nettó, most 183 ezer forintot kaptam, mert ahogy mondtam, beteg voltam március elején, ezért három napot táppénzen voltam.

Tehát egyetlen forint sem érkezett, ami kompenzálta volna a bevételeik felének kiesését?

Nem. Március hónapban a kocsim szervizelése 120 000 forint volt, és 60 000 a kötelező biztosításom, úgyhogy nekem ugrott a márciusi fizetésem. Nálam itt szakadt el a cérna. Nagyon jó ez a tapsolás, és hogy küldenek ebédet, meg nagyon cukik, de ebből én nem tudom kifizetni a kötelezőmet. Ami pedig erre rájön, hogy kötelezően ki kell vennünk a szabadságainkat. Május 31-ig tíz napot, majd augusztus 31-ig várhatóan újabb tízet, hogy ha vége a vészhelyzetnek, akkor ne maradjon kivehető szabadságunk, és az elmaradt beavatkozások, műtétek, vizsgálatok biztosan el legyenek végezve.

Milyen a hangulat az osztályon?

Eleinte káosz volt, és mindenki meg volt ijedve, a kiürítések mindenkit megviseltek, de most már jobb a helyzet, mert kezdünk ráérezni a betegségre. Nagyjából látjuk, hogy mikor mit kell adni, mikor kell gépre tenni. Eljutottak hozzánk a kínai és a francia tapasztalatok. Annyira már nem vagyunk hülyék hozzá.



(A címlapkép illusztráció.)