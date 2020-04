Maruzsa: Biztonságos lesz az érettségi

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Biztonságos körülmények közt folyhatnak az írásbeli érettségi vizsgák, mondta Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár hétfő reggel a Kossuth rádióban. Az MTI tudósítása szerint Maruzsa hangsúlyozta, ugyan semmi nincs még „kőbe vésve”, de valamikor dönteni kellett az érettségi időpontjáról, hiszen ennek komoly szervezési és logisztikai kritériumai vannak. A kormány döntése értelmében csak írásbeli vizsgákat tartanak, és egyszerre maximum tíz diák tartózkodhat egy tanteremben.

Az utóbbi napokban szülők, tanárok és diákok is tiltakoztak az érettségi május 4-i megtartása ellen, mivel kiderült, hogy éppen akkorra várják a koronavírus-járvány tetőzését az országban.

Maruzsa Zoltán Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Maruzsa azt mondta,a járványügyi szakemberek véleménye szerint a koronavírus jelenleg kontroll alatt van az országban, a fertőzések száma alacsony, így most biztonságosabb megtartani a vizsgákat, mint kivárni. Ezzel együtt, ha valaki nem akar május 4-én vizsgát tenni, akkor ősszel is leteheti azt, hiszen teljes körű érettségit szerveznek akkor is, mondta Maruzsa. Akár a vizsga reggelén is meggondolhatja magát a diák, ennek semmilyen szankciója nem lesz.

Az államtitkár korábban azt üzente az érettségi ellen tiltakozó Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének az állami tévében, hogy „fontolják meg, módosítsanak nevet, vegyék fel esetleg a Vörös Hadsereg Frakció elnevezést, ez sokkal jobban lefedné a tevékenységüket”. Ezért öt nagy szakszervezeti szövetség követelte a bocsánatkérését.