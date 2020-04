Az írásbeli érettségi nem a diákok valós tudását fogja tükrözni

Gulyás Gergely csütörtökön bejelentette, hogy lesz érettségi, de nem kötelező mindenkinek és csak az írásbelit tartják meg bő két hét múlva.

A tanárok szerint a kormányt most sem érdekelte a pedagógusok véleménye, szerintük el kellett volna halasztani az érettségit.

A diákok az eredményeik miatt aggódnak, miközben a digitális oktatás terhe is rájuk nehezedik, ami szerintük sok esetben nem megfelelő.

Úgy tűnik, hogy a nem továbbtanulni vágyó diákok sem nagyon élnek a halasztás lehetőségével. Még egy nem túl erős szakgimnáziumi osztály diákjai is kivétel nélkül nekifutnak az érettséginek, hátha sikerül.



Ha valaki úgy dönt, hogy nem akar érettségizni, akkor ősszel is megteheti - jelentette be Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a kormányinfón. Azt is bejelentette, hogy csak az írásbelit tartják meg, és csak a végzősök érettségizhetnek. Gulyás szerint „ha nem tartanának érettségit az országban, az nagyon komoly káoszt okozna a felsőoktatásban”.

Miután Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős államtitkár egy héttel Gulyás bejelentése előtt nagyjából ugyanezt a tervezetet mutatta be az operatív sajtótájékoztatóján, tanárokból és szülőkből álló szervezetek és diákok kezdtek tiltakozni az ellen, hogy megtartsák az érettségit. A javaslatokat a kormány azonban nem vette figyelembe, így két hét múlva május 4-én érettségi.

A felsőoktatásnak kellett volna alkalmazkodnia, nem a közoktatásnak

Egy szegedi gimnázium tanárát kérdeztük arról a kormányinfó után, hogy mit gondol az érettségivel kapcsolatos bejelentésekről.

„Nagy újdonságot nem hallottunk, nem értem miért kellett eddig várni erre a bejelentésre. Mi, tanárok már hozzá vagyunk szokva, hogy sosem veszik figyelembe a javaslatainkat, de most a késlekedés miatt mégis volt egy kis reménykedés” - mondja a pedagógus.

A tanárnő szerint mindenki tisztában volt azzal, hogy nem lehet jó megoldást találni erre a helyzetre. Ők azt javasolták, hogy középszinten legyen megajánlott jegy, mert négy éven keresztül hallották ezeket a gyerekeket megnyilvánulni, pontosan tudják, hogy milyen a tudásuk és milyen jegyet érdemelnek. Az emelt szintű érettségi megtartásáról pedig talán el lehetett volna gondolkodni a felvételik miatt.

„Az a megdöbbentő, hogy a kormány kommunikációjában két dolog ütközik. Egyrészt arról beszélnek, hogy a legrosszabb forgatókönyvre készülnek és tömegével ürítik ki a kórházakat, másrészt meg berendelik a diáksereget érettségizni” - magyarázza.



Szerinte ez sem a járvány terjedésének megállítása, sem az oktatás felől nem volt egy jó döntés. Az érettségi napján a diákok ellepik majd a tömegközlekedési eszközöket, pedig közülük sokan maguk is krónikus betegségekben szenvednek, cukorbetegek vagy asztmásak, ráadásul rengeteg diák a nagyszülőkkel él együtt. Arról nem is beszélve, hogy a tanártársadalom nagy része is 50 pluszos, és sokuk szakmai ártalomként magas vérnyomással küzd.

A tanárnő úgy látja, hogy a felsőoktatásra hivatkozni nem egy jó érv az érettségi megtartására.

„Nekünk a közoktatásban egy varázspálcaszerű ütésre kellett átalakítanunk az oktatást és megszervezni a digitális tanítást. A felsőoktatás is reflektálhatott volna a válsághelyzetre, például egy keresztfélévvel, de a felsőoktatást úgy őrizgetjük, mint egy hímes tojást.”

A bejelentést azért is tartotta felháborítónak, mert semmilyen lényegi információt nem tartalmazott. Két héttel az érettségi előtt még nem tudjuk, hogy mi lesz a határon túli gyerekekkel, ami a szegedi iskolákat igencsak érinti, mi lesz azokkal a gyerekekkel, akik fel vannak mentve az írásbeli érettségi alól, vagy épp diszgráfiások, és épp a szóbeli érettségin tudtak volna virítani. Azt se tudni, mi lesz a szakmai érettségikkel és azokkal a diákokkal, akik most márciusban nyelvvizsgáztak volna, hogy többletpontot szerezzenek.

„Az érettségi az egy rítus. Az, hogy a diákok kiöltöznek, készülnek, megjelennek a vizsgabizottság előtt, aztán a banketten. Ezek most mind érvényüket vesztik, és nagyon nehéz elképzelni egy maszkos, gumikesztyűs érettségit” - vélekedik.

A diákokon túl a pedagógusokra is nagy terhet ró a döntés, ugyanis most két hetük van arra, hogy a szóbeli felkészülést a kukába dobva átálljanak az írásbelire készülésre, hogy megnyugtassák a gyerekeket és szülőket, védőfelszerelést szerezzenek be az érettségire és mindemellett még a NAT is ott van a tanárok nyakán.

„Ez az egész várakozás és reménykedés olyan volt, mint egy Csehov dráma: felkavarodott az állóvíz, de aztán visszatértünk ugyanabba a posványba.”



Az írásbeli érettségi nem a diákok valós tudását fogja tükrözni

Egy budapesti középiskolában magyart tanító tanárnőt leginkább az aggasztja, hogy nem lesz szóbeli, amivel egészségügyi szempontból teljesen egyetért, de szerinte sok diák ott tudott volna javítani az írásbeli eredményeken. A bejelentést is túl későnek tartja.

„Szerintem el kellett volna inkább csúsztatniuk az érettségit legalább néhány héttel, mert mire a tanárok is átálltak a digitális oktatásra az nem ment gördülékenyen. Ráadásul eddig a szóbeli tételeket dolgozták ki nagy erővel, ami most teljesen feleslegessé vált” - mondja.

Egy budapesti szakgimnázium informatika tanára, Dóka Tamás nagyon jó viszonyt ápol egy érettségiző osztállyal, akik sokszor matekból is hozzá fordulnak segítségért. Dóka azt mondja, hogy ők most csalódottak, amiért nincs szóbeli, főleg a matektól félnek, hogy ha rosszul sikerül az írásbeli, akkor nem lesz lehetőség a szóbelin küzdeni a kettesért, hanem már csak a pótvizsga marad.

„Nem tetszik, hogy elmarad a szóbeli, mert az eddig sem véletlenül létezett az írásbeli mellett. Egy központi írásbeli nem azt fogja mutatni, amit ezek a gyerekek valóban tudnak” - válaszolja.



Dóka azt mondja, hogy bár az iskolára nem jellemző a továbbtanulás, az osztályából mégsem él senki a halasztás lehetőségével, mert inkább megpróbálják most, ha már eddig is erre az időpontra készültek.

Ezt a vélekedést támasztja alá az iskola egyik diákja is, aki egyelőre csak OKJ-ra készül, nem egyetemre. Ő is és minden osztálytársa most fog érettségizni, nem halasztják őszre.

„Egyszerűbb most, mert még friss a tudás. Mindenki úgy van vele, hogy ősszel legfeljebb megyünk a pótvizsgára. De én jobban örültem volna, ha ajánlott jegyeket kapunk, a szóbeli elmaradása meg kifejezetten rosszul érint. Egyrészt javíthattam volna picit a jegyeimen vele, másrészt most kárba vész az a munka, amit a tételek kidolgozására fordítottam” - mondja.

Így elég nehéz az érettségire felkészülni, hogy az online oktatás se megy gördülékenyen

Egy Csongrád megyei és budapesti iskola diákja is arra panaszkodott, hogy a felkészülést az is nehezíteni, hogy a matekon kívül a többi tárgyból nemhogy rendes felkészítés, de még oktatás sincs.

A budapesti diák egy erős gimnázium tanulója, fogorvosi szakra készül, ezért neki elég komolyan számít, hogy hogyan teljesít az érettségin. Bár ő örül annak, hogy nem lesz szóbeli, mert hajlamos a leblokkolásra, egy barátnője például épp szóban jó.

„Most össze kell kapnom magam ebben a maradék két hétben, mert amikor átálltunk a digitális oktatásra, akkor annyira elment a kedvem a bizonytalanság miatt az egésztől, hogy elő se vettem a tételeket. Nem tudom, hogy másoknál hogy megy az e-oktatás, de nálunk egyedül matekból van óra rendesen. Történelemből még az anyaggal sem végeztünk, az érettségire még el se kezdtünk készülni” - magyarázza.



Irodalomból is csak néha kapnak egy-egy novellaelemzést, de óra nincs rendesen tartva. Neki az is megnehezíti a felkészülést, hogy az online oktatás sokkal több energiát kivesz.

Azt mondja, hogy míg a suliban megért valamit 45 perc alatt, addig itt két óra is elmegy az értelmezésre tanári segítség híján. Ráadásul most sok olyan tárgyból is rendszeresen kapnak leckét, amiből eddig két havonta kellett volna csinálni, például rajzból, énekből, filozófiából. Ugyancsak a tanórák hiányára panaszkodik egy Csongrád megyei középiskola tanulója.

„Történelemből egyáltalán nem tartanak órát, annyi feladatot kapunk, hogy jegyzeteljük ki szó szerint a vastagon szedett betűs részeket a történelem könyvből, meg néha esszét kell írnunk.”



Szerinte ez nagyon bosszantó, mert bár neki nem számít a továbbtanulásnál, hogy milyen jegy lesz az érettségi bizonyítványában, de sok osztálytársa keményen dolgozott eddig és sokat nyom a latba, hogy hanyast kapnak majd.