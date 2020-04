Bement az ATV-be a kormányzati tájékoztatás szóvivője, de azt se nagyon tudta, hol van

Segíts a szerkesztőségnek ! Nélküled nincs 444.

Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője volt az ATV vendége hétfő este, ahol Rónai Egon várta, annak reményében, hogy megtudhat néhány részletet az aktuális vírusügyekről. Maga Farkas is nagy reményekkel érkezett a stúdióba, posztolt is büszkén a Facebookon:

De Farkas Örs, a kormányzati tájékoztatás szóvivője, nem nagyon volt képben.

Eleve azzal kezdte a műsort, hogy ő ugyan részleteket nem tud, de azért igyekszik segíteni. Amikor a műsorvezető a tatabányai kórházban elhunyt fiatal ápoló haláláról, a tatabányai kórház átfertőzöttségéről kérdezte, és hogy miért ad ki egymást ellentmondásos információkat a család, a helyi kórház, illetve az operatív törzs, Farkas sietve annyit mondott, hogy

„ez tipikusan az az eset, amikor ne tőlem várja a részleteket.”

majd azzal folytatta, hogy minden egyes elhalálozás fájó pont ebben a járványban, így hát ez sem kivétel.

Farkas szerint a tatabányai intézmény el volt látva védőfelszereléssel, amivel az illető („ha jól tudom, betegszállító”) élt is, („talán”) kórházi ellátást is kapott, és („ha minden igaz, talán”) lélegeztetőgépre is tették - miközben tekintetével egyetértő biccentéseket próbált kicsikarni Rónaiból.

Farkas ezután arra terelte a beszélgetést, ami „őt is érdekelte, és ezért utánajárt”, és ez pedig a kórház feszereltsége volt: elmondása szerint az elmúlt néhány hétben ötször küldtek eszközöket a („talán”) Szent Borbála-kóháznak.

A magas fertőzésgyanús számokról azt mondta, sajnos a kórházak és idősotthonok a legveszélyeztettebb helyek az egész világon. Érdemes szó szerint idézni a folytatást a szóvivő (!) szavaival:

„a cél az az, hogy ezeket az embereket a lehetőségekhez mérten a leginkább megvédjük, egyébként a sajnos elhunyt esetében is ez volt, tehát számára ott voltak, reméljük, hogy tényleg élt ezzel a lehetőséggel, a másik pedig az, hogy a kórház vezetése tartassa be az előírásokat”.

Az egyik legerősebb kérdezz-felelek következett ezután. Arra a felvetésre, hogy miért rendelt el hírzárlatot az EMMI a kórházaknál, Farkas azt mondta, ezt sajnos nem tudja, hogy ez igaz-e.

Erre Rónai Egon gyorsan felvilágosította, hogy ezt a minisztérium már megerősítette, hogy igaz.

Farkas nyelt egyet, majd közölte: a minisztérium és az operatív törzs is megoszt információkat, ha Tóth képviselő úr kéri. Rónai jelezte, Tóth kérte tőlük, és nem kapta meg az információkat már egy hete, pedig nem olyan bonyolult kérdések ezek. Végül nem maradt vita: „Én is azt gondolom, hogy nem olyan bonyolult, és választ is fog rá kapni.”

A szóvivő ezután megpróbálta hazai pályára terelni a meccset, és a Pesti úti idősotthonról beszélgetni, de Rónai gyorsan továbbvitte a beszélgetést a munkahelyteremtés kérdéseire. Hiába próbált ugyanakkor konkrétumot megtudni arról, milyen közfoglalkoztatási programban gondolkodik a kormány, nem kapott rá egyértelmű választ („a közmunka is lehet ilyen eszköz”).

De a műsorvezető nem adta fel, és a május 3-tól tervezett fokozatos újranyitásról érdeklődött. Erről is csak annyit tudott meg, hogy a héten hoz róla döntést a kormányzat, amiről Gulyás Gergely a kormányinfón („ha lesz”), akkor tájékoztatást fog adni.

Farkas szerint ahogy bevezették a szigorításokat, úgy oldják majd fel őket a járvány fokozatos levonulásával. Így például a vendéglátóhelyek majd fokozatosan nyithatnak újra. Aztán megijedt, hogy mondott valami konkrétat, mert jelezte, hogy igazából csak

„találgat”.

Ezután annak az orvosnak az ügyére terelődött a beszélgetés, akivel a 444-en közöltük interjút. A szóvivő azt fejtegette, hogy semmilyen kormányzati döntés nem tiltja, hogy a többletmunkát, illetve a „nem tudom, mellékállást” ott kell hagynia egy orvosnak. (Az interjúban az orvos arról beszélt, hogy háziorvosként nem dolgozhat most másik városban.)

A kormányzati munkatárs szerint két és félszeresére emelkedtek az egészséügyi bérek tíz év alatt, és az ápolóknak is emeltek. Majd elhangzott egy újabb tökéletes mondat, amikor a 183 ezres nettó bér szóba került:

„Teljes mértékben meghálálni azt, amit az orvosok értünk tesznek most, nem lehet.”

Végül a sportberuházásokról érdeklődött Rónai Egon. Hogy van az, hogy 10 milliárdot költött sportcélú beruházásokra a járvány kezdete óta a kormány, és közben ilyen az egészségügyben dolgozók ilyen alacsony bért kapnak.

Az utolsó percekre Farkas elvesztette a fonalat, elfáradt, és kedve is lelohadt, amiért a riporter „mindenféle témát idehoz.” Szerinte mégsem lehet hagyni, hogy a lepusztuljanak a drága sportlétesítmények. Igen ám, vetette közbe Rónai, csak hogy például a Honvéd létesítményfejlesztési programjára minden, csak nem üzemeltetési támogatás:

„nem ismerem a konkrét kormányrendeletet, nehéz helyzetbe hozott, erre most például nem fogok tudni válaszolni.”

A jó hír az, hogy megbeszélték, hogy egy hét múlva ugyanitt folytatják a beszélgetést.