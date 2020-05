A válság epicentruma Alsópáhokon lehet, a héten már a második kormányzati támogatást jelentette be a Kolping Hotel

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

"Mostanáig már több mint 110 ezer ember bértámogatására adtak be igényt a vállalkozások, amelyek ennek révén meg tudják tartani a munkavállalóikat rövidített foglalkoztatás keretében," mondta az innovációs és technológiai miniszter szombaton Alsópáhokon, a Kolping Hotelben. Palkovics László hozzátette: a turizmust-vendéglátást érintette leggyorsabban a koronavírus okozta járvány, de a kormány éppen ezen a területen lépett a leghamarabb. Baldauf Csaba, a mintegy 500 férőhelyes Kolping Hotel ügyvezető igazgatója az MTI beszámolója szerint kiemelte, hogy a szálloda számára a járulékcsökkentés egy "levegővételre" adott lehetőséget, ezután a rövidített munkaidőre kérhető bértámogatásra is benyújtották az igényt. Ezzel 125 dolgozónak - szinte a teljes foglalkoztatotti létszámra - három hónapig havi 7,9 millió forint bértámogatást tudnak igénybe venni, ami nagyban megkönnyíti az átmeneti időszakot és a pünkösdre tervezett újraindulást, tette hozzá.

A Kolping Hotelben ez már a második kormányzati sajtótájékoztató a héten: kedden Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója jelentette be az újabb 150 milliárd forintos felújítási programot. Guller Zoltán a Kolping Hotel fejlesztéseinek átadása és egy újabb alapkőletétele alkalmából elmondta, hogy

a Kolping Hotel kalandparkjának most induló fejlesztésére a kormány 950 millió forint támogatást biztosított.

Baldauf Csaba ezt azzal egészítette ki, hogy a 2008-as válság idején is a fejlesztésekben látták a kiutat, és egy bátor döntéssel most is ezt választották. A közel 2,1 milliárd forintos beruházással - ebből 950 millió forint támogatással - induló fejlesztés eredményeként a térség hiánypótló attrakciója, egy fedett élménypark épül a jövő év nyarára.



A hotel sajtóanyagából kiderül: közel 320 millió forint szálláshely-fejlesztési támogatással 880 millió forintos költséggel zajlott a most zárult másik beruházás. Ennek keretében felújították a recepciót, két apartmanház szobáit, valamint a szabadtéri medencéket, továbbá óriáscsúszdát és hozzá felvonót építettek egyebek mellett.