A Forbes törölte Kylie Jennert a milliárdosok listájáról

A világ leggazdagabb embereit listázó Forbes bejelentette, hogy a tévésztár/csúcsinfluenszer Kylie Jennert eltávolítják a dollármilliárdosok közül, mivel az amerikai lap szerint Jenner és családja nem a valóságnak megfelelően árazta be Kylie Jenner kozmetikai vállalkozásának értékét, írja a BBC.

A magazin szokatlanul körülményesnek nevezte, ahogy a család igazolni próbálta, hogy a legfiatalabb tagjuk tényleg annyira gazdag, mint ahogy állítják.

A cikkre reagált Kylie Jenner is, aki elmondta, hogy

pontatlan állítások és igazolatlan feltételezések lol

Majd hozzátette azt is, hogy ő soha nem kérte, hogy bármilyen listán szerepeljen, és nem is hazudott azért, hogy ilyesmit elérjen. Közölte azt is, hogy legalább száz dolgot fel tudna most sorolni, ami sokkal fontosabb a számára, minthogy azon izguljon, hogy mennyi pénze van.

Fotó: Frazer Harrison/AFP

A Forbes 2019-ben tette fel a dollármilliárdosok közé Jennert. Voltak, akik már akkor kritizálták a lépést, mivel a lap a 'self made' milliárdosok közé sorolta az influenszert, miközben a szintén jelentős vagyont összehozó Kadashian-család sarja. A lap ugyanakkor Jenner kozmetikai cégének sikerére tekintettel vette fel a listára. Jenner tavaly jelentette be, hogy cégének 51 százalékát eladja a szépségipari óriásvállalat, a Coty részére, 600 millió dollárért.

A Forbes szerint a család könyvelője adózási dokumentumok alapján azt írta, hogy a vállalat 2016-ban 300 millió dolláros, míg 2017-ben 330 millió dolláros forgalmat bonyolított. Ugyanakkor az új tulajdonos, a Coty által nyilvánosságra hozott dokumentumokból azt látni, hogy Jenner cége jóval kisebb és kevésbé nyereséges volt, mint ahogy azt a család éveken át állította.

A Coty által befektetőknek összeállított dokumentumokból például az derült ki, hogy Jenner vállalata 2018-ban 125 millió dolláros forgalmat bonyolított, ezért erősen kétséges, hogy 2016-ban vagy 2017-ben bőven 300 millió dollár fölött lehettek volna.

Arról szó sincs, hogy Jenner a csőd közelében lenne, a Forbes becslése szerint a részesedése eladása után jelenleg közel 900 millió dolláros vagyona lehet.