A kopasz férfiak sokkal nagyobb eséllyel betegszenek meg súlyosan a koronavírustól

Több bizonyíték is arra utal, hogy a kopasz férfiaknak sokkal nagyobb esélyük van arra, hogy súlyosan megbetegítse őket az új koronavírus, mint a hajasoknak vagy a bármilyen fejszőrzetet viselő nőknek - írja a brit Telegraph.

A jelenség annyira markáns, hogy egyes kutatók már azt javasolják, hogy a kopaszságot vegyék be a betegség rizikófaktorai közé - ezek között szerepel jelenleg például a magas életkor, és többféle krónikus betegség - méghozzá “Gabrin-előjel” néven. Ezzel a kór első amerikai belgyógyász orvos áldozatára, a kopasz Frank Gabrinra emlékeznének.

Azt szinte a világjárvány kitörése óta tudni, hogy a súlyos betegek és az áldozatok között több a férfi, mint a nő. A legfrissebb brit kutatás szerint ráadásul nemcsak az idős korosztálykra igaz ez, mivel a munkaképes korú brit férfiaknak is kétszer akkora esélye van COVID-19-ban meghalni, mint az azonos korú nőknek. A kutatók eddig többféle elméletet dolgoztak ki ennek megmagyarázására, életmódbel és immunrendszeri okokat felhozva, de az utóbbi időben egyre népszerűbb az a teória, hogy valójában a férfi nemi hormonok - például a tesztoszteron - segítenek a vírusnak az eredményes fertőzésben.

Ezek a hormonok felelősek például a kopaszodásért is.

Ez a felfedezés, ha tudományosan is elfogadottá válik, nemcsak önmagában érdekes, hanem közelebb vihet az eredményes védekezéshez is. Ebben az esetben ugyanis lehetséges, hogy olyan, meglévő gyógyszerek, amik a magas férfihormon-szint visszaszorításával hatnak, eredményesen lassíthatják a koronavírus-fertőzést is. Ilyen gyógyszereket használnak prosztatarák és kopaszodás ellen is.

Az Egyesült Államokban jelenleg két ilyen irányú gyógyszerkísérlet is folyik, az egyik kopaszodás elleni, a másik prosztatagyógyszerrel.

Az egész elméletet Carlos Wambier, a Brown University professzorának madridban végzett kutatásai alapozták meg. Az egyikben az orvos azt találta, hogy három madridi kórház összes férfi COVID-19-betegének 79 százaléka volt kopasz, miközben az azonos korcsoportokban átlagosan a férfiak 31-53 százaléka kopasz. Wambier egy másik kutatásában más spanyol kórházak férfi betegei között 71 százalékban talált kopaszokat.