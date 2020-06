A WHO most már kifejezetten ajánlja a maszkviselést

Szavazz az elmúlt 7 év 7 legjobb cikkére!

Miközben az északi féltekén lassan lecsengőben van a koronavírusjárvány első hulláma, a WHO pénteken változtatott a védőmaszkokkal kapcsolatos korábbi álláspontján, és immár kifejezetten ajánlja, hogy közösségben mindenki viseljen maszkot, mert új információk szerint a maszk "akadályt jelenthet a fertőzőképes cseppeknek". A WHO a járvány kezdete óta ellenezte, hogy fertőzötteken, vagy a fertőzöttekkel közvetlenül érintkezőkön kívül bárki maszkot viseljen. Ebben legfeljebb az lehetett a logika, hogy a maszkok a járvány kirobbanásakor gyorsan hiánycikké váltak, de a WHO nyilatkozataiban inkább azt hangoztatta, hogy nincs is haszna a viselésüknek.

A mindenféle maszkokat nagy viták övezték a járvány kirobbanásakor, mert csak bizonyos szint felett, a különböző szabványok ezt más-más betűszám kombinációkkal kódolják, de lényegében a fertőző cseppek legalább 94 százalékát kiszűrő FFP2/N95/KN95 szabványú maszkok nyújtanak igazán komoly védelmet a megfertőződés ellen. De azért az is hamar kiderült, hogy bizonyos fokú védelmet az arcra kevésbé simuló sebészmaszkok is nyújtanak, és lényegében bármilyen szövetmaszk segít abban, hogy az esetleg fertőzők ne terjeszthessék széles körben a vírust. És mert a koronavírus jelen ismereteink alapján az esetek nyolcvan százalékában tünetmentes, vagy enyhe tünetekkel járó fertőzést okoz csak, kimondottan előnyös, ha mindenki visel maszkot, mert simán akadhatnak olyanok, akik nem is tudják, hogy fertőzöttek, így egyben fertőzőképesek is.

Maria Van Kekhove, a WHO vezető műszaki szakértője most kifejezetten a nem orvosi besorolású szövetmaszkok viselését ajánlotta mindenkinek azokban az országokban, ahol még fennáll a járvány terjedésének a veszélye. Ez nagyjából az egész világot jelenti, globálisan már csaknem 190 rszágban mutatták ki a vírust, amely jelenleg főleg Dél-Amerikában (Brazíliában és Peruban), Délkelet-Ázsiában (India, Banglades, Pakisztán) és Afrikában terjed, de a járványügyi lazitások után Portugáliában, Franciaországban, illetve a különutas Svédországban is újra felfutóban van.

Van Kerkhove szerint a WHO "az elmúlt hetekben"született tanulmányok alapján módosított álláspontján, és ajánlja a kormányoknak, hogy szorgalmazzák a maszkviselést polgáraiknál. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus ugyanakkor ismét arról beszélt, hogy önmagában a maszk nem jelent védelmet a betegség ellen, csak más, a járvány fékezését szolgáló lépésekkel együtt hatásos. (Via BBC)