Most tudták meg a szülők, hogy szeptembertől bezárhat a mártélyi általános iskola

A Hódmezővásárhelyi Tankerület a szülők és a pedagógusok értesítése nélkül, és az önkormányzat érveit nem figyelembe véve döntött arról, hogy bezárják a mártélyi általános iskolát, írja a 24.hu.

A Hódmezővásárhelyi Tankerület mostanában azért került be a hírekbe, mert a tankerület igazgatója Balázs József, mert igazságtalanul büntette meg és tiltotta el csoportjaitól a makói József Attila Gimnázium tesitanárát, aki egy vasalódeszkán mutatott be úszógyakorlatokat.

Most a 24.hu birtokába került dokumentumokból az derül ki, hogy a tankerület igazgató felmondása előtt hozott egy másik döntést is a Varga Tamás Általános Iskola Mártélyi Tagintézményével kapcsolatban. A mártélyi önkormányzat márciusban kapott egy levelet a tankerülettől, amiben Balázs József azt írja, hogy az iskola bezárását tervezik. Az önkormányzat rögtön a tiltakozását fejezte ki és statisztikával támasztotta alá, hogy az iskolának van létjogosultsága a településen.

Válaszul június 15-én az önkormányzat kapott egy írott tájékoztatást, miszerint „Balázs József tankerületi igazgató úr korábbi szóbeli értesítését megerősítve, az oktatásért felelős miniszter úr nevében eljárva meghozták a döntést, melynek értelmében támogatják az átszervezést”.

A lap birtokába került levélből kiderül, hogy az iskolabezárást azzal indokolják, hogy az intézmény kapacitása kihasználatlan és az oktatás minősége sem megfelelő. Az iskolában már 2015-ben megszűntették a felső tagozatot, de az alsóosztály elvileg még négy éven keresztül működhetett volna. Mártély polgármestere, Dr. Putz Anita úgy tudja, hogy a tankerület tervei szerint a diákok már szeptemberben egy másik iskolában tanulhatnának tovább.

A döntésről a tankerület nem értesítette a szülőket, akik most aláírásokat gyűjtenek a településen az iskola bezárása ellen és az Emberi Erőforrások Minisztériumának is küldtek egy levelet, amiben a késői tájékoztatásra panaszkodnak. A szülők a levélben a köznevelési törvény 89. paragrafusának 1. pontjára is hivatkoztak, miszerint ha a településen legalább 8 óvodáskorú vagy 8 alsó tagozatos korú gyermek van, és ez a létszám akár három évig fennmarad és a szülők is igénylik, akkor az iskolának van létjogosultsága. A mártélyi iskolában pedig jelenleg 22 alsó tagozatos gyerek is van.

„Mi szülők is, az elmúlt években nagyon sokat kaptunk ettől az iskolától, melynek különleges mivoltát éppen az alacsony létszám jelenti. A kis létszámból adódóan gyermekeink különleges, egyénre szabott bánásmódban részesülhetnek. Az iskola és az óvoda fontos része a falu kulturális életének is. Félő, ha az iskola megszűnik, veszélybe kerülhet az óvoda is, a fiatalok elköltöznek a faluból, településünk „elöregszik” - írták a szülők.



A bezárás ellen van a település polgármestere is, aki támogatást is felajánlott az iskola működésére, de az egyházmegye is kiadott egy szándéknyilatkozatot, amiben vállalná, hogy az iskolát a fenntartásuk alá vonja.