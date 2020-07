Több milliárdos áfacsalással gyanúsítják a luxusautóból maszkot osztogató férfit

Nincs szabad sajtó a támogatásotok nélkül.

Húsz év börtönt is kaphat az a férfi, aki egy Lamborghiniből osztogatott maszkokat a járvány alatt Győrben. A NAV gyanúja szerint ugyanis több milliárd áfát csalt el.

A győri születésű, de már Budapesten élő István azzal került be az újságokba még áprilisban, hogy Lamborghini és Bentley luxusautókkal vitt maszkokat a győri kórháznak és az idősotthonoknak.

István akkor azt nyilatkozta a Kisalföldnek:

„Nekem mindig is nagyobb öröm adni, mint kapni, ezért is magam viszem el a maszkokat az intézményekbe. Mindig is olyan voltam, hogy amíg mások csak beszélnek én addig cselekszem. Csak azt sajnálom, hogy akkor vettem meg őket, amikor az egekben volt az áruk, most abból a pénzből sokkal többet tudnék vásárolni.”



A múlt héten viszont kiderült, hogy a maszkok magas ára ellenére valószínűleg sokkal többre is futotta volna.

A NAV nyomozása szerint egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda az Európai Unióból nettó áron vásárolt élelmiszeripari termékeket – főként sajtot, csokoládét, kávét – és azt Magyarországon nagykereskedőknek, szállodai beszállítóknak adta tovább. Az árut negyedévente cserélődő, bukó cégeken keresztül szerezték be, ezek pedig vagy nem nyújtottak be bevallást, vagy fiktív adatokkal, így csökkentve a haszonhúzók fizetendő adóját. Ennek a bűnszervezetnek volt a tagja az adományozó István is.

A nyomozás szerint több tízezer tonna élelmiszer került rajtuk keresztül különböző vendéglátóhelyekre és a hazai boltok polcaira. Több mint egymillió magyar éves sajtfogyasztását tudták garantálni.



A NAV és a TEK akciója két napig tartott és összesen 85 helyszínen tartottak kutatást. A bizonyítékok beszerzése mellett a győri nyomozók luxusautókat, illetve jelentős összegű készpénzt is foglaltak, valamint ingatlanokat és bankszámlákat zároltak. A biztosított vagyon értéke megközelíti a másfél milliárd forintot.



A nyomozók 24 gyanúsítottat hallgattak ki, közülük 5 főt őrizetbe vettek, letartóztatásukat a Budai Központi Kerületi Bíróság elrendelte.

István luxusautóinak lefoglalásáról még videó is készült:

