Testük harmadát felfalva nimfomán zombikká változtatja a kabócákat egy parazita gomba

Új fejezet kezdődik a 444 életében.

Újabb gomba által megszállt kabócákat azonosítottak az amerikai Nyugat-Virginia Egyetem kutatói. A CNN cikke szerint ezeket a kabócákat egy olyan gomba támadja meg, amely aztán átveszi az irányítást a testük fölött. Nem véletlen, hogy a kutatási eredményeket közlő publikáció mellé összeállított sajtóanyagban a kutatók zombikabócákat és B-kategóriás horrorfilmeket emlegettek.

A Massospora cicadina spórái elsőnek a megtámadott kabóca ivarszervét és potrohát fogyasztja el, ezzel helyet teremtve a további spóráknak, mely révén lehetővé válik a fertőzés terjesztése más kabócákra is.

A kutatás társszerzője, Matthew Kasson elmondása szerint a Nyugat-Virginiában felfedezett kabócák már a harmadik olyan populáció, ahol felbukkant a fertőzés. Ám mivel a kabócák 13-17 éves életciklusuk első évtizedét a föld alatt töltik, rendkívül nehéz lesz megfigyelni, hogy hogyan fertőződik meg egy populáció.

A megfertőzött kabóca testének mintegy harmadát váltják fel a gombaszövetek, és a fertőzött rovarok még ebben az állapotban is mozognak, mivel a gomba igyekszik minél tovább életben tartani a gazdatestet, hogy a spórák minél nagyobb területen terjedhessenek. Kasson szerint az rendkívül ritka a gombák által megfertőzött rovarok esetében, hogy hiába lesz oda a testük harmada, ezek a kabócák egy darabig mégis élig tovább az életüket, mintha mi sem történt volna: repülnek és párzanak is.

Sőt, a friss kutatás szerint a fertőzés hatására hiperszexuálissá válnak: ugyan onnantól kezdve, hogy a hátoldaluk is gombaszövetté válik, képtelenek már párosodni, de ettől még agyba-főbe próbálkoznak vele, hogy ezzel is fertőzzenek. Sőt, a parazitagomba még arra is ráveszi a hím kabócákat, hogy a nőstények párzára invitáló szárnymozgását imitálják, ezzel is elérve, hogy pillanatokra megtévesztett hímeket is megfertőzhessenek. A kutatók szerint a párzás közben terjed leginkább a Massospora, ugyanakkor nem ez az egyetlen út, repülés vagy mászkálás közben is terjedhetnek a spórák. A kutatók mindezzel együtt egyelőre azt gondolják, hogy a gomba nem jelent veszélyt a nagyobb kabócapopulációra.

Az állatvilágban nem számít annyira ritkaságnak a hasonló, zombivá változtató gombák támadása, az egyik legismertebb példa a hangyák esete, melyről hosszabban is írtunk.