Az NMHH eredetileg engedélyezte volna, hogy az RTL bevásárolja magát a Central Médiába

Egy, a Média1 birtokába jutott döntéselőkészítő dokumentum arra enged következtetni, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál (NMHH) első nekifutásra engedélyezték volna, hogy az RTL Magyarország 2016-ban 30 százalékos tulajdonrészt vásároljon a 24.hu-t is kiadó Central Digitális Média Kft.-ben.

Az ügyletet végül megakadályozta az NMHH, arra hivatkozva, hogy a felvásárlással túlságosan befolyásos, túl sok fogyasztót elérő médiacsoport jönne létre Magyarországon, ehhez képest a Média1 által megszerzett dokumentumban pont az szerepel, hogy az NMHH előzetes vizsgálatai szerint a fúzió nem eredményezne túlzott erőkoncentrációt a magyar médiapiacon.

2016-ban Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója és Varga Zoltán, a Central Médiacsoport tulajdonosa és vezetője is úgy beszélt az ügyletről, mint aminek beteljesülése előtt nincsen érdemi akadály, elvileg őket is meglepte az NMHH végleges véleménye. Az NMHH egyébként az ügyben csak szakvéleményt adott, a végső döntést a Gazdasági Versenyhivatal hozta meg, az NMHH véleményére hivatkozva. Az RTL egyébként később meg is támadta a GVH döntését, ami főleg azután vált nehezen védhetővé, hogy a kormány nemzetstratégiailag kiemelt projektté nyilvánította a Magyarországon az államszocializmus óta nem látott méretű médiapiaci koncentrációt eredményező kormányzati médiaholding létrehozását, hogy a GVH azt ne vizsgálhassa olyan alapon, ahogyan az RTL-Centrál ügyletet vizsgálta. Ebben egyébként a Kúria nemrég az RTL-nek adott igazat, és új eljárás lefolytatására kötelezte a GVH-t.

A Média1 szerint a most megszerzett dokumentum szövegezése sok helyen átfed az NMHH végső véleményével, ami arra enged következtetni, hogy a hatóság már készen állt a zöld jelzés megadására, csak az utolsó pillanatban rántotta el valaki a kormányt.

Az NMHH a Média1 kérdéseire nem vonta kétségbe a dokumentum eredetiségét, csak annyit írtak hogy

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, illetve a Médiatanács döntés-előkészítési folyamatai, dokumentumai nem nyilvánosak. A hatósági döntések nyilvánosak és elérhetőek a hatóság honlapján.”