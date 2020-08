Közép-európai körutat tesz Trump külügyminisztere, Orbánhoz nem jön

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

Mike Pompeo, az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztere augusztus 10-én közép-európai diplomáciai körútra indult, ellátogat Csehországba, Ausztriába, Szlovéniába és Lengyelországba is, ahol a felsorolt országok külügyminisztereivel, miniszterelnökeivel és elnökeivel egyeztet a régió és az USA kapcsolatairól.

Pompeo utazási menetrendjéből Magyarország Donald Trump elnök Orbán Viktor iránt többször kifejezett szimpátiája ellenére is hiányzik, a Balkan Insight értesülései szerint azért, mert Budapest az amerikaiak ízléséhez képest túl szívélyes kapcsolatokat tart fenn a Kínai Népköztársasággal, és emiatt Magyarország el is engedte a füle mellett az amerikaiak figyelmeztetéseit, melyek szerint kockázatos a kínai Huawei-jel együttműködve építeni az 5G-hálózatot.

A Balkan Insightnak nyilatkozva Krekó Péter, a Political Capital vezetője is erről beszélt, megjegyezte, hogy Lengyelország és Csehország kormányai értették az amerikai üzenetet, és megszüntették az együttműködést a kínai telekommunikációs céggel, Magyarország és Szlovákia azonban nem, és most Pompeo Budapest mellett Pozsonyt is elkerüli. Az amerikai külügyminiszter ugyanakkor indulásakor tartott beszédében célzott arra, hogy nincs komoly harag Magyarországgal és Szlovákiával, megjegyezte, hogy néhány kisebb közép-európai államnak egyelőre nem volt lehetősége és bátorsága az amerikaiakkal együtt kiállni a kínai befolyásszerzés ellen. Ez a megjegyzés pedig minden bizonnyal éppen Magyarországra és Szlovákiára utalhatott.