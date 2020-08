TGM: Pont úgy viselkedem egy könyvesboltban, mint egy kábítószeres egy fűboltban

Új fejezet kezdődik a 444 életében. Érdekel

A Klubrádió szinte akkora dobással kedveskedett a magyar baloldal- és popkultúra-rajongóknak, mint amekkora Jordan Peterson és Slavoj Zizek tavalyi vitája volt: Kadarkai Endre klubrádiós műsorában, a Világtalálkozóban Tamás Gáspár Miklós a rapper-műsorvezető Majkával beszélgetett több olyan témáról, amiről a filozófusnak – akit végig Tanár Úrnak hívtak – nincs sok ismerete.

TGM nem ismerte Majkát

Kadarkai rögtön így is indított: „Tanár úr, ismeri azt a sort, hogy: »Kicsikét szűk a világ nekem, keresem benne még a helyem«?” TGM bevallotta, hogy nem ismeri Majka Belehalok című slágerét, azt is csak a lányától tudja, hogy Majka különböző televíziós műsorokat is vezet, ugyanis nincs tévéje. (Ez nyilván nem személyes ügy: korábban Palvin Barbara topmodellről és Török Gábor politológusról is azt nyilatkozta, addig nem hallott róluk.)

TGM házibuli-kultúrája

Nincs popkulturális hiányérzete, de azért az interneten hallgat zenét, és játszik a gondolattal, hogy fölépít még egy lemezgyűjteményt. Felidézte, hogy ahhoz a nemzedékhez tartozik, ami nem koncertekre járt, mert azok nem voltak, hanem házibulikon, lemezekre táncolt, méghozzá rengeteget:

„Házibuli-kultúrám, az van, kétségkívül.”

Majka elmondta, hogy nem bántja, hogy TGM nem ismeri (aki ezt röstelli), egyébként is más korosztály. TGM azt mondta, ő amúgy is mindig különc volt: „Én azért általában a csöndet szeretem, én csendben ülök otthon, nem szól semmi.” „Igen? Hú, az azért ijesztő egy kicsit” – mondta Majka. TGM csendben olvas, már nem is tud úgy, ha szól a zene, de ha zenét hallgat, akkor nem csinál mást.

TGM zenész, Majka focista akart lenni

TGM mesélt arról, hogy gyerekkorában muzsikus akart lenni, hegedült, „rendes szinten”, csak nem volt elég tehetséges. Azt mondta, egy gyereknél azt, hogy jó a hallása, könnyű összetéveszteni azzal, hogy muzikális. 14-15 éves korában egy kedves tanárnője azt mondta neki, hogy sosem lesz zenész, ne erőltesse, de azért még megtanult egy kicsit zongorázni. Majka azt mondta, hasonlóan volt a focival, viszont attól még zenélhetne TGM, de a filozófus túl hiú volt, kamaszkorában úgy volt, hogy ha nem tud jól, akkor a fene egye meg – vigye el az ördög (vö. Majka) – az egészet.

TGM 1993-ban úgy volt, mint Majka a nagykoncertje után

Majka arról beszélt, hogy nehezen tud kikapcsolni, és a sikerek sem igazán elégítik ki. Arról beszélt, hogy miután 2018-ban fellépett a Budapest Arénában, másnap nem elégedetten dőlt hátra, hanem dobolt az ujjaival az asztalon, hogy mi lesz.

TGM hasonló feszültséget érzett 1992-1993 közül, amikor úgy érezte, hogy nem elégíti ki az új, kelet-európai demokratikus politika (ti. akkor még volt). Szerinte ez kicsit olyan volt, mint egy drog, sokszor élvezte is a tevékenységet, de támadtak kételyei is, hogy mennyiben képvisel valóban embereket (la démocratie représentative). TGM hajlamos kételkedni, ezért a magyar közéletben azon kevesek közé tartozik, akik nyilvánosan elismerték, hogy tévedtek. Arra, hogy elvárja-e a bocsánatkérést másoktól, azt mondta, nem szorul rá.

TGM elkényezteti a gyerekeit

Majka beszélt arról, hogy 36 évesen majdnem kiszállt a show-bizniszből, úgy megijedt a szorongásától, de az egyik legjobb cimborája, Hajós András a fejére koppintott, hogy: „Nem, haver!”, és a felesége is ki tudja ebből billenteni.

TGM arról beszélt, hogy okozott csalódásokat a gyerekeinek, mert nem értette a jelzéseiket, például amikor a gyerek elszalad előle, mert más érdekli.

Elmondta, hogy az összes gyerekét elkényezteti, amennyire tőle telik, nem is lesz velük undok. Azt mondta, egymást nevelték, például a kislányát elvitte egy társaságba, és a lánya szólt, hogy másképpen beszél, mint amúgy, mert magát akarja szórakoztatni.

TGM gyakran megbánta, hogy átjött Erdélyből

TGM elmondta, hogy – bár nem született szegénynek – életében nagyon sokat volt kifejezetten szegény, például nem volt mit ennie, miután politikai okokból kidobták, és Kolozsvárról átjött Magyarországra. Azt nem sajnálta, hogy elege lett a rendszerből (régime), és emiatt kirúgták, de azt gyakran megbánta, hogy átjött Erdélyből, méghozzá az ún. hétköznapi kultúra okaiból. Már többet élt Magyarországon, mint otthon, de a mai napig erdélyinek érzi magát.

Kadarkai: Mi van ott, ami itt nincs?

TGM: Forma.

Majka: Még egyszer?

TGM: Forma.

Majka: Ezt nem értem.

TGM elmondta, hogy a formák iránti tisztelet és a formás viselkedés az, amire gondol, de lehet, hogy ez illúzió vagy csak a gyerekkora hiányzik neki. Majka némileg lemaradva azt mondta, ez furcsa egy liberális eszméket valló embertől (Quatsch!), amire TGM lecsapott: „Én nem vagyok liberális. Én annál sokkal balrább állok.” Ami Budapesten régi, az 19. századi, míg ami Kolozsváron régi, az 16. századi – érzékeltette TGM, hogy miben más a két külön világ (zwei verschiedene Welten).

TGM: Hát legyen lelkiismeret-furdalása Ceaușescunak!

Arra a kérdésre, hogy miért nem ment vissza Erdélybe (Transylvania), azt mondta, már rég késő, arra pedig, hogy lelkiismeret-furdalása volt-e azért, hogy eljött, azt mondta: „Hát miért? Hát legyen lelkiismeret-furdalása Ceaușescunak!” Ő nem magától jött, hanem elüldözték, itt pedig enyhébb rendszer volt, bár Nyugatra is mehetett volna, méghozzá sokkal könnyebben, mert itt nem akarták befogadni, de ez egy hosszú történet (long story).

TGM szeretett csavarogni, bandázni

Az apjáról azt mondta, hogy „egy fröccsöző bohém volt”, TGM-nek is csak bohém korszaka volt. „Én világéletemben egy kocsmázó ember voltam” – mondta, bár berúgni nem szeret, de amióta az eszét tudja, minden étkezéshez iszik egy pohár bort (κρασί). „Szeretek jól enni meg csavarogni, fiatalabb koromban nyilván nagyobb társas életet éltem meg bandáztam” – mondta a filozófus (นักปรัชญา).

A szerelmes Tamás Gáspár Miklós

TGM romantikus természet, és ez eléggé lefoglalta az idejét, mondta, de ezt nem akarta részletezni. Azt elárulta, hogy virágot küldő, verseket is író típus volt. „Hegedűzéssel egybekötve mondjuk azért az elég masszív tud lenni, azért akkor már ott repülnek a melltartók!” – mondta Majka, de TGM lehűtötte: szerenádot nem adott.

TGM drogja

TGM említette, hogy a legnagyobb fia egyidős Majkával, aki erre megkérdezte, hogy ő ismeri-e őt. TGM elmondta, hogy klasszika-filológus az ELTE-n, amire Majka arra jutott, hogy: „Akkor nem!” TGM meg szokta a fiát látogatni Londonban, ha épp van pénze, de mostanában érdekes módon nincs megszorulva. A kérdésre, hogy tudott-e spórolni, azt mondta, nem megy:

„Pont úgy viselkedem egy könyvesboltban, mint egy kábítószeres egy fűboltban.”

Külföldről rendeli a drága könyveket, és már kupacok állnak a szőnyegen. Majka is szeret olvasni, mint mondta: imádja József Attilát és Radnóti Miklós verseit, „és amit még imádok – dobpergés –: a zombik!” Nem is akarja magát másnak mutatni, mint ami, ő „egy hőzöngő ózdi trák”, igaz rá, hogy „Ózdról elhozhatod az embert, de az emberből Ózdot sosem”.

TGM elmondta, hogy 1978-ban jött el Romániából, és amikor 1980-ban visszament meglátogatni az anyját, letartóztatták, és kitoloncolták, majd tíz (десять) évig nem engedték vissza. Egy csomó ismerősét magára kellett hagynia, itthon pedig mindenféle bajai voltak, és ez a pár év annyira megviselte, hogy a mai napig érzi a nyomait.

Majka ezután a tévéműsorairól beszélt, ahogy TGM-nek elmondta, ezek „szórakoztató esztrádműsorok”, majd elmagyarázták neki azt is, hogy kicsoda Sebestyén Balázs.

Majka: Borzasztó nagy csalódás volt a Lovasi

A végére maradt a legforróbb téma: Majka és Lovasi András vitája a zenészeknek nyújtandó kormányzati támogatással kapcsolatban. Erről Kadarkai megkérdezte, hogy megbánta-e, amire Majka azt mondta, nem bánta meg, mert például tudja, hogy voltak olyan ismerősei, akik úgy vették fel a pénzt, hogy nem volt rá szükségük. Geszti Péter megjegyzésére reagálva azt mondta, őszintén szólalt meg az ügyben, nem érdekli a médiavonzata ennek.

„Hát menjen a francba az az ember, aki felveszi a másik elől úgy, hogy egy 9 milliós autóban ül, és azt mondja, hogy neki 136 ezer forintra szüksége van, csak azért, mert olyan helyen van és dolgozik, ahol elsőként értesül arról az információról, hogy meg lehet pályázni ezt az összeget” – mondta. Olyat is ismer, „akinek az egész zenei karrierje azon alapul, hogy mindenféle pályázaton elindul, és különböző helyekről évi 5-6 millió forintot tud az ő nemlétező zenei karrierjére fordítani” – mondta.

Lovasiról azt mondta, nagyon fájt neki, hogy a zenész olyan médium alapján küldte el a francba, ami kiforgatta a szavait, mert vagy félreértette, vagy eljutott olyan állapotba, hogy őt nem szereti. Azt mondta, neki ez egy borzasztó nagy csalódás volt.

Majka szerint attól még, hogy ő nem vette fel a támogatást, és sikeres, miért ne szólalhatna meg a témában. Lovasival ezt már nem fogja tudni megbeszélve egy sör mellett, mert nem kíváncsi rá. Arra, hogy végül elküldte Lovasit a picsába, TGM – aki egy évvel ezelőtt szintén vitába szállt Lovasival – csak dorgálóan sziszegett, és véget ért a show.