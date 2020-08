Jaj, hát a Kreml nagyon szeretné megtudni, hogy mi történhetett Alekszej Navalnijjal

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin sajtófőnöke szerint addig nem lehet arról beszélni, hogy megmérgezték Alekszej Navalnij orosz ellenzéki vezetőt, amíg meg nem találják benne a mérget. Ő maga, mint mondta, "nem ért egyet" azokkal, akik szerint Navalnijt megmérgezték, de "türelemmel viszonyul" az ilyen kijelentésekhez. Ugyanő a minap fölöslegesnek nevezte a nyomozást az ügyben.

Navalnij Tomszkból tartott Moszkvába, amikor a repülőn hirtelen rosszul lett, az omszki kórházban pedig, ahova beszállították, kómába esett. Sajtótitkára szerint a repülőút előtt csak egy kávét ivott. Ő feltételezte először, hogy abba tehették a mérget, ami forró italban jobban fel is oldódik.

Az omszki kórházban azonban állítják, hogy Navalnij szervezetében nem találtak mérget. Ők azt, hogy a politikus kómában van, allergiás reakcióként jellemezték. Navalnij hívei megszervezték, hogy a politikust az omszki műintézmény helyett egy németországi kórházban, a berlini Charité egyetemi klinikán kezeljék. Az ottani első vizsgálatok arra jutottak, hogy Navalnijt kolineszteréz-gátlóval mérgezhették meg.

Másnapra az omszki kórház azt állította, hogy náluk még nem volt megmérgezve Navalnij. Azóta a jelek szerint ez vált a hivatalos állásponttá is, vagyis az oroszok nagyjából azt sugallják, hogy Navalnij véletlenül esett kómába, majd ezután mérgezhette meg valaki, már miután elszállították Oroszországból.

Legalábbis ezt sugallta az orosz alsóház elnöke, Vjacselszlav Vologyin is, aki EU-tagállamok provokációjának nevezte az ügyet, és annak vizsgálatára utasította a parlament egyik bizottságát, hogy nem Németország provokációja volt-e mi is? Navalnij kómába esése? A mérgezés, ami nem is volt? Kissé nehéz követni az orosz narratíva logikai csavarjait, bocsássanak meg. A lényeg, hogy immár Putyin egyik közvetlen beosztottja, Peszkov sajtófőnök is arra utalgat, hogy őt már inkább az érdekelné, kinek állt volna érdekében megmérgezni Navalnijt, ha egyáltalán megmérgezték, és nem csak úgy kómába esett.