NINCS férfiasabb jelenség a maszk nélküli Szijjártó Péternél

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Két igazán férfias férfit láttam szeptember első napjaiban Magyarországon. Az egyik egy Duna-parti játszótér mellett sétáltatott egy bullterriert, ami semmilyen utasítására nem hallgatott, viszont nem volt rajta póráz. A másik Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter volt, aki Lucian Nicolae Bode román közlekedésért, infrastruktúráért és kommunikációért felelős miniszter és Bogdan Lucian Aurescu román külügyminiszter társaságában átadta az M4 autópálya Berettyóújfalu és Nagykereki közötti szakaszát, valamint a Nagykereki-Bors II. autópálya-határátkelőhelyet Nagykereki határában:

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

A bonyolult lelkivilágú kutyák és szétszórt gazdáik is érdekesek, de most inkább Szijjártó Péterről és politikustársairól lesz szó. Szijjártót azonban közülük is érdemes kiemelni, hiszen a nyara is kimondottan férfiasra sikeredett, ahogy szemben velünk, csíra kis hülyegyerekekkel, egy hatalmas hajó fedélzetéről dolgozhatott, utána pedig helikopterrel repkedhetett mindenfelé. Egy súlyos maszkviselési kihívásokkal küzdő kormányon belül is Szijjártó alakította a legnagyobbat, a globális pandémiában a szellemi összekuszálódás jelképévé vált, orr alá tolva viselt műtősmaszkot is nyilvánosan bemutatva:



Fotó: Giuseppe Lami/MTI/MTVA

Irigységünket gúnyolódással álcázva bátran nevethetünk Szijjártó Péteren, de igazságtalanok ne legyünk vele. Pont ugyanannyira tehet a helytelenül, vagy sehogy sem viselt maszkról, mint az aranyáron beszerzett lélegeztetőgépek tízezreiről. Szemben a rózsaszín húsú kisgyermekekre alamuszin pillantgató, látványosan nyálcsorgató harci kutyával, Szijjártó Péter esetében nyugodtak lehetünk, ő soha, semmilyen körülmények közt nem fog a gazdája akarata ellenében cselekedni.

A járvány kezdete óta érdekes megfigyelni, hogy a világpolitkában vannak a kulturált, embertársaik egészségére odafigyelő emberek Merkeltől Macronon át Hszi Csin-pingig, akik bármikor készségesen vesznek fel arcmaszkot. És ott van a másik, kizárólag olyan alfahímekből álló csoport, mnt Jair Bolsonaro, „dr.” Gődény György, Donald Trump és Orbán Viktor, akik tényleg csak akkor hajlandóak egy darabot is eltakarni férfias arcukból, ha arra törvény vagy valami más különleges hatalom kötelezi őket.

Külföldön ezek a férfiak is hajlandóak arcmaszkot hordani. Szijjártó Péter akár Abu Dhabiba, akár Kínába látogat, testhez álló Emporio Armani trikója mellé mindig felveszi, ahogy az egy felnőtt, civilizált emberhez illik. Itthon viszont, akárcsak a Brüsszelben és Budapesten teljesen különböző nyilatkozatok esetében, teljesen más a tempó. Akár beltérről, akár kültérről van szó, az számít igazán férfias politikusnak, aki Orbán Viktor példáját követve mindenhol megsétáltatja fedetlen ábrázatát. Érdekes egyébként, hogy a kevés magasra jutott nő nem veszi fel ezt a tempót, Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár például készségesen hajlandó felvenni a férfiarcot facehuggerként fojtogató maszkot.

Ez a zabolázhatatlan férfiasság kevésbé lenne bántó nekünk, béta-cuckoknak, ha nem menne szembe a józan ésszel, valamint minden egészségügyi szakember ajánlásával. A koronavirus.gov.hu weboldal napi jelentésében mindig felhívja a figyelmet a maszkviselés jelentőségére, ezt javasolja minden nemzetközi szervezet és szaktekintély, és még az én saját háziorvosom is. Az önmaga és a közösségéért aggódó ember ma Magyarországon maszkot hord mindenhol, ahol fennáll a fertőzés veszélye. De aki igazi férfi, annál nem áll fenn.