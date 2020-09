Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

Szigorúbb maszkviselési szabályokról dönthet hétfőn a fővárosi önkormányzat. A mozikban és színházakban kötelezővé tehetik, a viselés elmulasztását szigorúbban büntethetik.



OECD-s elemzés mutatja meg, hogy mennyire rosszul fizetik a pedagógusokat Magyarországon. Alig pár országban van akkora szakadék az átlag diplomás bér és a tanári bérek között, mint nálunk. Ahhoz pedig, hogy valaki a legmagasabb fizetési szintre kerüljön, nálunk kell a legtovább dolgoznia.



Gulyás Gergely szerint se az SZFE, se a tesztelés, se a Szuperkupa ügyében nem a kormánynak kell döntenie. A Miniszterelnökséget vezető miniszter az Egyenes beszédben beszélt arról, hogy szakmai kérdéseket ne a politika döntsön el.



Néhány kiválasztott önkormányzat között egyedi támogatásokat osztott szét a kormány. Ellenzéki vezetésű település nincs a listán.



17 ország minszki diplomatája próbálja megakadályozni, hogy Szvetlana Alekszijevics Nobel-díjas írót is elhurcolják. Na ki hiányzik a listáról?



Két hét karantén vár arra, aki Magyarországról lép be Nagy-Britanniába. Az ország kormánya már a magasabb fertőzési kockázatú országok közé sorolja Magyarországot.



Joe Biden fordult előnyből az amerikai elnökválasztási kampány hajrájában. Az amerikai választási rendszer sajátosságai miatt minden százalékpontnyi előnyre szüksége is van, mert idén a térkép annyira Trumpnak kedvez, hogy még akkor is ő nyerhet, ha országosan akár négymillió szavazattal kevesebbet is kap demokrata kihívójánál.



Több mint félmillió embernek kellett elmenekülnie otthonából az oregoni erdőtüzek elől. A hatalmas füst miatt csütörtökön Portland volt a világ legrosszabb levegőjű városa.