A Roger Federer mint vallási élmény című írást eredetileg a New York Times jelentette meg 2006-ban, most magyarul is elolvasható az 1749.hu-n. Az amerikai író főműve, a Végtelen tréfa két éve jelent meg magyarul, akkor a fordítókkal beszélgettünk.