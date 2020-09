„Elvitt egy versenyre vidékre, de kiderült, hogy nincs is verseny, csak a szüzességemet akarta elvenni”

Zarnóczay Klárát 14 éves korától szexuálisan zaklatta az edzője egy vidéki atlétika klubban az 1970-es években.

Az edző arra is rávette, hogy fogamzásgátlót szedjen, ami aztán tönkretette az egészségét.

Később egy másik edzőhöz került, aki szintén kikezdett vele, fogyasztó gyógyszerekkel tömte és érzelmileg bántalmazta.

„Az edző nagyon vigyázott, hogy ne nyúljon úgy hozzám, 18 éves koromig nem próbálkozott, csak tapi meg csók volt. Pár éve arról beszélgettünk a régi sporttársaimmal, hogy másokkal is ezt csinálta. Volt akit bevitt az erdőbe kocsival, és ott. Ezek a lányok is szerelmesek voltak belé, és szinte kitüntetésnek érezték, hogy így foglalkozik velük az edző” – mondja Zarnóczay.

Az ötszörös rádiós tájfutó világ- és Európa-bajnokkal egy esős nyári napon találkozunk, miután megkeresett minket, hogy elmesélje, ő is hasonló dolgokon ment keresztül, mint az Amerika Tornaszövetség abuzált sportolói. A most 60 éves Zarnóczay a mai napig aktívan sportol és versenyekre jár, de az pár perc beszélgetés után is érződik, hogy az atlétika klubban történt események csaknem 50 évvel később sem múltak el nyomtalanul. Klára nem is akar beülni sehova beszélgetni, inkább a kocsijában ülve, négyszemközt mondja el a történetét.

Már testi kapcsolat volt közöttünk, de még mindig csókolommal kellett köszönni

Klárára 1970-ben, ötödikes korában figyelt fel a testneveléstanára, és elküldte tornázni egy egyesületbe, ám egy idő után túl magasnak találták, ezért négy év után atlétikára váltott. Az atlétika egyáltalán nem állt távol tőle, mindkét szülője versenyszerűen atletizált.

Így került 14 évesen egy vidéki egyesületbe a 30-as éveiben járó, akkor már családos edzőhöz.

Az edzéseken zömében lányok voltak, mindannyian 14 év körül. Klára úgy idézi fel a naplójában leírtak alapján, hogy amikor odakerült, az edző még nem igazán foglalkozott vele, csak kiadta neki a napi edzésadagot, amit Klára nem is bánt, mert elég introvertált gyerek volt, és szerette a monoton dolgokat.

Zarnóczay Klára.

Egyre jobban belejött, és már szép eredményeket hozott a négy próbán (gátfutás, távolugrás, súlylökés, rövidtávfutás), ekkor már az edző is felfigyelt rá.

„Elmentünk Ungvárra versenyre vagy edzőtáborba, pontosan nem emlékszem, de ott nyúlt hozzám először. Ketten beszélgettünk, amikor megfogta a mellemet. Én teljesen ledöbbentem, de ő meg azt mondta, hogy azért tette, mert én úgy nézek rá” – meséli.



Klára azzal magyarázta, hogy miért nem utasította vissza az edzőt, mert nem volt könnyű gyerekkora, és az edző közeledését egyszerűen a törődés és a szeretet jeleként értelmezte. Ez az érzés vitte bele a kapcsolatba, amely éveken át tartott, 14 éves korától egészen 20 éves koráig.

Az edző teljesen a bűvkörébe vonta, mindentől tiltani kezdte, nem engedte, hogy fiúkkal találkozzon, amit arra fogott, hogy készülni kell az olimpiára. Azt éreztette a lánnyal, hogy az ő viszonyukon múlik, hogy Klára milyen sportteljesítményt ér el.

„Én úgy mondtam magamban, hogy neki akarok eredményt elérni. Nem magamnak, neki.”

Zarnóczay Klára

Klára minden nap 4-5 órákat edzett, hétvégente pedig versenyekre járt, és az egész élete csak arról szólt, hogy bizonyítson az edzőjének.



„Már testi kapcsolat volt köztünk, de közben meg csókolommal meg jó napottal kellett köszönnöm neki még akkor is, amikor csak kettesben találkoztunk” – mondja Klára.



Klára már akkoriban is sejtette, hogy az edzőnek nem ő az egyetlen lány, hanem más sporttársaival is kikezdett, a naplóját visszaolvasva felidézi, hogy rendszeresen ki volt akadva azon, hogy más lányokra is úgy néz, mint rá. A későbbi, sporttársakkal való beszélgetésekből kiderült, hogy voltak olyan lányok, akikkel többet foglalkozott, például étterembe is vitte őket.

Klára sosem mert senkinek beszélni a viszonyáról, de szerinte a környezetükben mindenki tudta, hogy az edző kifejezetten „a 14 éves, atletizáló lányokkal szeret foglalkozni”. „Amikor 18 lettem, elvitt egy versenyre vidékre, de amikor odaértünk, kiderült, hogy nincs is verseny, csak el akarta venni a szüzességemet” – meséli Klára.

Ez végül aztán fizikai okok miatt nem sikerült, csak egy évvel később történt meg, amikor Klára már 19 éves volt. Nem volt jó élmény, és nem sokkal később meg is romlott a kapcsolata az edzővel.

Az edző többé nem gratulált neki, folyamatosan kritizálta mások előtt, miközben országos csúcsokat futott. Olyan kijelentéseket is tett, hogy nem megy neki a távolugrás, holott 638 centimétert ugrott, az olimpiához pedig 650 kellett. Pont az olimpia évében lebeszélte a távolugrásról is, miközben rávette, hogy szedjen fogamzásgátlót. Klára olyan fogamzásgátlót szedett, amit később be is tiltottak, neki pedig egészségügyi problémákat is okozott.

Csak kockasajtot ehettünk

Ekkor környékezte meg egy másik csapat 30-as éveiben járó edzője, hogy menjen át hozzájuk, de később ő is másképp közeledett az akkor már 21 éves lányhoz. A férfi rendszeresen mondogatta Klárának, hogy milyen csinos és, hogy nagy futót csinál belőle. A szavak egy idő után hatottak és összejöttek, de Klára állítása szerint ez más jellegű kapcsolat volt, mint az előző edzőjével. Klárának őt is magáznia kellett, még a személyes találkozók alatt is.

Ez az edző másképp abuzálta Klárát, aki szerint ő hozta el a végső csapást a karrierjére, ami miatt soha nem juthatott ki az olimpiára, hiába volt kerettag a válogatottban.

„Mérleggel járt edzésre és kitalálta, hogy kinek hány kilónak kell lennie. A fiúk súlya rendben volt, de nekünk lányoknak csak kockasajtot szabadott ennünk egész nap, és vizet se ihattunk, hogy ne mutasson többet a mérleg. Az edzőtáborokban is ott ültünk az üres asztaloknál, a fiúk pedig ették az ebédünket” – meséli. Az akkor 56 kilós Klárának az 52 kilós súlyt tűzte ki célul. Az edző egy idő után vitaminoknak mondott fogyókúrás gyógyszerekkel is tömni kezdte a lányokat, ettől pedig annyira összezavarodott Klára hormonháztartása, hogy egy évig nem menstruált. A fogyasztó szer, amit Klára kapott, az idegrendszerre hatva csökkentette az éhségérzetet, miközben az agyat felpörgette. Később a szer doppinglistára került, aztán a forgalmazását is teljesen betiltották a káros mellékhatásai miatt.

„Szerintem a fogyasztó gyógyszer mellé adhatott nekem valami mást is, mert nagyon hirtelen kezdett el javulni a teljesítményem. Egyszer azt mondtam neki, hogy nem akarom bevenni, mire megzsarolt, hogy akkor el lehet innen menni” – meséli.

Ezután az eset után el is kezdett megromlani a viszonyuk. Ettől fogva még többet bántotta Klárát, az edzések előtti megbeszéléseken mindenki előtt többször megalázta.

„Először volt egy térdműtétem, ami miatt nem tudtam edzeni, akkor is jött fel néhány kiló. Aztán Romániában edzőtáborban injekciós hormonkezelést kaptam, amitől visszajött a menstruációm, de hízni kezdtem, 63 kiló lettem. Akkor már mindent mondott rám az edző, azt is, hogy dagadt vagyok és így már nem is kellettem.”

Klárát az edző kitette a csoportból. Ezután sikerült végre olyan edzőhöz kerülnie, aki rendesen bánt vele. Váltott a rádiós tájfutásra, amit azóta is aktívan űz.

Kitettem a szívem, de nem érte meg

Bár Klára sikereket ért el a tájfutásban, egészségileg és lelkileg is megviselték a vele történtek. A súlyával kapcsolatos kritikák miatt bulimiás lett, és komoly depresszióval pszichiátriára is került. Nem akart élni.

„21 éves voltam, amikor elkezdett zúgni a fülem, ezért elmentem orvoshoz, ahol kiderült, hogy alig hallok, annyira elmeszesedtek a hallócsontok. Mindkét fülemet megműtötték, de a mai napig hallom a zúgást és csak erősödött” – meséli.

Klárának akkor azt is mondták az orvosok, hogy a halláskárosodása idegi alapú, ezért a nő azt gyanítja, hogy ennek köze lehet azokhoz a gyógyszerekhez, amiket az edzői szedettek vele.

1987-ben a másik térdét is meg kellett műteni, az egészet teljesen átépíteni. 2009-ben pedig pánikbeteg lett, pszichiátrián kellett kezelni.

Zarnóczay Klára a rádiós tájfutás világbajnokságán. Fotó: HA0RZK

Klárának azonban az fáj a legjobban, hogy úgy érzi, mindaz, amin keresztülment, nem érte meg.

„Az a legrosszabb, hogy én kitettem a szívemet mindenhol, és mégis bántottak és odáig jutottam, hogy egy senki lettem. Az ember, ha végiggondolja, akkor nem is volt semminek sem értelme”– magyarázza.

Klára egyébként hagyományos atlétikai számokban is ért el sikereket, bronzérmekig jutott az országos bajnokságokon, de rádiós tájfutásban lett igazéán sikeres: 1992-től napjainkig összes 32 érmet szerzett, amiből öt vb- és öt Eb-arany.