Időközi önkormányzati választás lesz vasárnap hat településen

Polgármester és/vagy képviselő-testületet választ magának hat település ezen a hétvégén - írja az MTI. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szendrőben a lemondott független Dolányi János utódját keresik. A választást eredetileg májusban tartották volna, de a járvány elleni védekezésről szóló törvény nem tette lehetővé a megtartását. Hiába terjed most jóval gyorsabban a járvány Magyarországon, ez már nem lehet akadálya a voksolásnak.

A szintén Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Vattán polgármestert és négytagú képviselő-testületet választanak, miután a testület júniusban feloszlatta magát. Azért döntöttek így, mert a tavaly októberi önkormányzati választás előtt elhunyt az egyik polgármester-jelölt, Korán István Attila, az egyedül maradt Vas Béla pedig nem lépett vissza a jelöltségtől. A feloszlatás oka új választás kiírásának elősegítése volt, hogy a lakosság több jelölt közül választhasson polgármestert.

A vasárnapi voksolásra össze is jött öt polgármester-jelölt a 700 fős településen.



Választás lesz még a Bács-Kiskun megyei Izsákon, ahol a település októberben megválasztott vezetője, a független Kutas Tibor júniusban lemondott. Kutasnak sikerült 21 év után leváltani a fideszes Mondok József polgármestert, akiről 2017-ben írtuk meg, hogy 35 millió forint uniós támogatásból épített egy vadászpanziót, aztán fogta magát, és beköltözött. Ezek után a kormány visszakérte, Mondok pedig visszafizette a pénzt, az ügyészség viszont közokirathamisítás és csalás miatt vádat emelt a polgármester és két társa ellen. Azóta kiderült az is, hogy Mondok rokonai és cégei is évente több százmilliós támogatásokat húztak be.

A per most jelenleg is zajlik, a hvg.hu pedig úgy tudja, ennek a költségvetési csalás gyanúja mellett tárgya az is, hogy a vadászháznál dolgozott egy olyan közmunkás is, aki hivatalosan önkormányzati munkára volt bejelentve.

Mondokot ez nem akadályozza meg abban, hogy újra induljon a polgármesteri tisztségért a Fidesz-KDNP jelöltjeként. Ellenfele a jelenleg önkormányzati képviselő Varga István független jelölt. A választásban 4822 helyi lakos vehet részt.

A Pest megyei Ráckevén,

a Bács-Kiskun megyei Kalocsán,

és a Hajdú-Bihar megyei Hajdúnánáson

csak önkormányzati képviselőket választanak vasárnap.