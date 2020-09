Senki sem ismerte az ülésteremben az önkormányzati törvényt, egy bekiabáló 16 éves diák mentette meg a kecskeméti közgyűlést

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Videón is megörökítették azt a zavart, amit az okozott a kecskeméti közgyűlésben, hogy egy ellenzéki képviselőnő név szerinti szavazást kért egy indítványáról.

Ilyen esetben először arról kell szavazni, hogy elrendeljék-e egyáltalán a név szerinti szavazást. Ez meg is történt. A név szerinti szavazás ötlete 6 igen és 9 nem mellett 2 tartózkodást gyűjtött be, a levezető elnök pedig bejelentette, hogy az indítvány nem kapott többséget, így simán kell szavazni arról. Ez is megtörtént, a javaslat nem ment át, az ülés pedig folytatódott volna, amikor a teremben zavar támadt.

Hamar kiderült, mi a bibi: egy a közönség körében ülő fiú ugyanis odaszólt Szőkéné Kopping Rita DK-s képviselőnek, aki azzal kért szót, hogy a név szerinti indítvány esetében elég, ha a képviselők 25 százaléka egyetért azzal. A zűrzavar ezután csak fokzódott, a jegyző jogszabályokat böngészett, de az illetékesek még azt sem tudták, hogy melyik törvényt kell nézni. A 16 éves Kovács Kristóf - aki jogi pályára készül és közben momentumos - ekkor a szigorúan vett ügyrendet kissé áthágva bekiabálta, hogy az önkormányzati törvényt kell nézni és megadta a pontos törvényhelyet is. Mint azonnal kiderült, igaza volt, így a levezető elnök immár a törvényeknek megfelelően elrendelte a név szerinti szavazást, Aminek egyébként ugyanaz lett a vége, mint az előző körnek.

A zűrzavar ezen a videón követhető végig:

A történtekről beszámoló kecsup.hu szerint Kovács Kristóf

“Jogásznak készül, és amíg osztálytársai szórakoznak, ő jogszabályokat olvasgat, parlamenti közvetítéseket néz, és most a kecskeméti közgyűlést is helyben követte végig.”

De az ülésen volt még egy emlékezetes momentum.

Magát az eredeti indítványt, amiről komikus körülmények között kétszer is szavaztak, Bodrozsán Alexandra képviselő terjesztette elő és az önkormányzati munka nagyobb átláthatóságát célozta. Nem kell óriási dologra gondolni, inkább olyanokra, amit alapnak is lehetne nevezni. Bodrozsán indítványa szerint a közgyűlési ülésekről rendesen kereshető jegyzőkönyveket töltöttek volna fel a mostani szkennelt fotók helyett. Illetve online is nyilvánossá tették volna a jelenleg csak személyesen megtekinthető vagyonnyilatkozatokat, mivel ez jelenleg önkéntes alapon megy, így csak a DK és a Momentum képviselői tették ki azokat a városi honlapra.

Ez az indítvány annyira felzaklatta Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy az alanti, igen vicces, pár másodperces kirohanást intézte az átláthatóság és a nyilvánosság ellen: