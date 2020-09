"Nem a lélegeztetőgépek száma szab gátat a súlyos betegek gyógyításának, hanem az, ami a világ minden pénzéért sem szerezhető be azonnal: a megfelelő szakszemélyzet alacsony száma"

„Ami minket, orvosokat és ápolókat illet, mi nem állig felfegyverkezve várjuk a járványt. Leginkább félve várjuk. Aggódva követjük a napi esetszámokat, az egyre több igazolt, és még több gyanús beteget, a betelő COVID osztályokat és intenzív osztályokat,” írja nyílt levelében dr. Máté-Horváth Nóra. Az aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos a Facebook-oldalán posztolt írásban arra hívja fel a figyelmet, hogy bár a kórházakban van most kellő számú védőfelszerelés, és lélegeztetőgép, de "van azonban egy olyan fokú tisztánlátás is, amit minden egyes döntéshozói megnyilvánulásból hiányolunk: mi reálisan látjuk, mire képes a rendszer."

jelenti ki. Az orvos szerint mindösszes kétezer intenzív terápiás szakápoló van az országban.

„Fontos, hogy értsük tehát: nem az ágyak, és már nem is a lélegeztetőgépek száma szab gátat a súlyos betegek gyógyításának, hanem valami, ami a világ minden pénzéért sem szerezhető be azonnal: a megfelelő szakszemélyzet alacsony száma. Hogy mit tudunk ezzel kezdeni? Növelni ezt most nem tudjuk, évek kellenének hozzá. Elkezdhet viszont a politika a lényegről beszélni,