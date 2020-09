Az operatív törzs a legkiválóbb formájában tért vissza

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Nemcsak a járvány tért vissza a második hullámmal együtt, hanem az operatív törzs napi „sajtótájékoztatói” is. Miután a „sajtótájékoztató” úgy „online”, ahogy azt Magyarországon 2020-ban a kormány szeretné, vagyis

nem lehet online élőben kérdezni,

hanem reggel 9-ig be kell küldeni a kérdéseket,

azokat erősen szelektálják, Kovács Zoltán államtitkár segítségével

pár kérdést beolvasnak,

a szelektált kérdésekre adott válaszok használhatatlanul általánosak

de visszakérdezni nem lehet

így ezekből a „sajtótájékoztatókból” csak annyi derül ki, amennyit elmondani akarnak. Vagyis szinte semmi ahhoz képest, ami már addig ne lett volna ismert.

A mai abból állt, hogy Müller Cecília szóban is elmondta, ami reggel már írásban is megjelent a koronavirus.gov.hu honlapon, Orbán Viktor cikkének lapszemléje után. Az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy ugyan a fiatalok körében terjed most a vírus, de átterjedhet az idősekre, ismertette a maszkhasználatra vonatkozó szigorúbb szabályokat, bejelentette, hogy 10 napra csökken a hatósági karantén ideje (amiből azok továbbra is hamarabb szabadulhatnak, akik külföldről tértek haza és bemutatnak két negatív tesztet, de azok nem, akik igazoltan koronavírussal fertőzöttel voltak kapcsolatban).

Ami persze fontos, nem árt hangsúlyozni, de ez az, ami egy igazán jól működő honlapról remekül kiderülhetne az érdeklődők számára.

És visszatért nagy kedvencünk, Kiss Róbert alezredes is, aki rendőrnyelvre segít lefordítani a nézőknek, amit nem értenének magyarul. Ő most a szórakozóhelyek 11 óra utáni bezárását ismertette, magas színvonalon foganatosítva a tájékoztatást, bár ezúttal elmaradtak az olyan tavaszi bravúrok, mint „a fiatalok által használt csoportképző helyek”.

És itt kellene jönnie annak a résznek, ami azokat a témákat érintené, amire a kormány nem akar válaszolni, de legalább az újságírói kérdések formájában legalább felvetik azokat. De ez nem történik meg.



Az eleve szelektált kérdésekre adott válaszokból az derült, hogy tervszerűen zajlik a védekezés, a járványkórházak kijelölése szakszerű, a vírustagadók működése kártékony, a háziorvosokra van bízva, hogy kinél látják indokoltnak a teszt elvégzését.

Mi három kérdést küldtünk, ebből egyet sem olvastak fel.

Hány intenzív terápiás szakápoló van az országban? (Ez azért fontos kérdés, mert a hétvégén egy orvos azt véleményét oszotta meg, hogy hiába van most kellő számú védőfelszerelés, és lélegeztetőgép, egyszerűen nincs elég szakápoló. Erről beszélt egy múlt heti előadásában Hegyi Péter professzor is, aki a csapatával tavasszal még elemzéseket készített az operatív törzsnek, és fel is hívták a figyelmet a szakszemélyzet szűkös kapacitására.)

Orbán Viktor a szeptember 12-i tévés interjújában azt mondta, hogy amíg a halálozási számok nem kezdenek emelkedni, addig föl sem merül az a gondolat, hogy az iskolákat korlátozni kellene. Azóta a halálozási számok emelkedni kezdtek. Hol van az a határ, aminél elrendelik az átállást az iskolákban a digitális oktatásban?

Ha kiemelten fontos, hogy az iskolák működjenek, akkor miért nem kapnak elsőbbséget a gyanús tünetekkel a háziorvosuknál bejelentkező pedagógusok a tesztek levételénél és a minták kivizsgálásánál? Miért tart esetenként a teszteredmények levétele, illetve azok kiértékelése is több, mint egy hétig?

Holnap azért próbálkozunk tovább.

Itt megnézhető a „sajtótájékoztató”, szerintem nem hangzott el a kézmosásra való felszólítás.